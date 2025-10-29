Muş'un Malazgirt İlçesinde Cumhuriyet'nin 102. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Muş'un Malazgirt ilçesinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında fener alayı yürüyüşü yapıldı.

Malazgirt Kaymakamlığı ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen fener alayı, Yılankıran Caddesi'nin başından başlayarak Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyen vatandaşlar, hep bir ağızdan marşlar söyleyerek Cumhuriyet coşkusunu yaşadı. Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından konuşan Kaymakam Göksu Bayram, vatandaşlara katılımlarından dolayı teşekkür ederek, "Cumhuriyetimizin 102. yılını Malazgirt'te büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Bugün burada bir kez daha birlik ve beraberlik içinde Cumhuriyetimize sahip çıktığımızı gösterdik. Böyle zaferler her topluma her topluğa nasip olmuyor, bizler öyle necip bir milletiz ki böyle büyük törenleri böyle büyük destanları haykırmak ve bu destanlar ile ilgili gösteriler yapmanın mutluğuna erişiyoruz. Bugün çok anlamlı bir gün. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizlere bu Cumhuriyeti armağan eden ve bin yıldır bu toprakları bizlere vatan olarak emanet eden bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ile yad ediyor, bıraktıkları emanet karşısında saygı ile eğiliyor, hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.

Yürüyüşe Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Jandarma Komutanı Binbaşı Erol Sakman, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek, İlçe Müftüsü Memet Hakkı Ayhan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Boran Karataş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MUŞ