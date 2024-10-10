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MalatyaPark AVM'de Güvenlik Bilgilendirme Etkinliği Düzenlendi

MalatyaPark AVM'de Güvenlik Bilgilendirme Etkinliği Düzenlendi
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Malatya Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile birlikte MalatyaPark AVM'de düzenlediği etkinlikte vatandaşlara güvenlik, dolandırıcılık ve uygulamalar konusunda bilgi verirken, çocuklar için balon şovları ve sihirbazlık gösterileri düzenlendi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile işbirliği içinde MalatyaPark AVM'de düzenlediği etkinlikte vatandaşları güvenlik, dolandırıcılık ve uygulamalar konusunda bilgilendirirken, çocuklar balon şovları ve sihirbazlık gösterileriyle keyifli anlar yaşadı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü işbirliğiyle MalatyaPark AVM'de bir bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Narkotik Şube Müdürlüğü, Yeşilyurt ve Battalgazi Aile İçi Büro Amirlikleri ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, AVM ziyaretçilerini UYUMA ve KADES uygulamalarının indirilmesi, yasa dışı faaliyetlere karşı duyarlılık, genel güvenlik önlemleri ve telefon/internet dolandırıcılığı gibi konularda bilgilendirdi.

Etkinliğe katılan çocuklar ise Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen balon şovları ve sihirbazlık gösterileriyle keyifli anlar yaşadı. Gerçekleştirilen etkinlikte hem bilgilendirme hem de eğlence bir arada sunularak vatandaşların dikkatini çekmek amaçlandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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