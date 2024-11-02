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MalatyaPark AVM 15. Yıl Dönümünü Coşkulu Etkinliklerle Kutluyor

MalatyaPark AVM 15. Yıl Dönümünü Coşkulu Etkinliklerle Kutluyor
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Malatya'nın sevilen alışveriş merkezi MalatyaPark, 15. yıl dönümünü Kasım ayı boyunca düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle kutluyor. Çocuk tiyatrosu, yarışmalar ve festivallerle dolu bir program ziyaretçileri bekliyor.

Malatya'nın sevilen alışveriş merkezlerinden biri olan MalatyaPark AVM, kuruluşunun 15. yıl dönümünü coşkuyla kutluyor. Kasım ayı boyunca birbirinden renkli etkinliklerle ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatmayı amaçlayan MalatyaPark, her yaştan ziyaretçiye hitap eden dolu dolu bir program hazırladı.

MalatyaPark AVM'nin 15. yıl kutlamaları kapsamında Kasım ayının her haftası farklı etkinliklerle renklenecek. 2 Kasım'da çocuklar için hazırlanan "Ali Baba'nın Çiftliği" tiyatro oyunu ve "Hayvan Sevgisi" müzikali ile başlayan etkinlikler, 3 Kasım'da Çarkıfelek yarışmaları, ödüller ve çizgi film karakterleri ile dans gösterileriyle devam edecek.

9, 10 ve 11 Kasım'da çocukların sevdiği "Maşa ile Koca Ayı" karakterleri ile buluşma fırsatı sunulacak. Eğlencenin dozunu artırmak için 15, 16 ve 17 Kasım'da "Domino Adam Akıl Oyunları" ve eğlenceli çocuk festivalleri düzenlenecek. Kutlamalar, 23 ve 24 Kasım'da yeniden Çarkıfelek yarışmaları ve ödüllerle son bulacak.

MalatyaPark AVM yönetimi, 15 yıllık başarılı yolculuklarında kendilerine destek olan tüm ziyaretçilere teşekkür ederken, bu özel dönemi birlikte kutlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Kasım ayı boyunca sürecek etkinliklerle, MalatyaPark AVM'nin ziyaretçilerine unutulmaz anılar sunmayı ve bu özel dönemi onlarla paylaşmayı hedeflediği belirtildi.

Malatya halkını ve çevre illerden gelen misafirlerini bekleyen bu renkli etkinlikler, MalatyaPark AVM'nin 15 yıllık serüvenini taçlandıracak bir kutlama niteliği taşıyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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