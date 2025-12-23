Haberler

Tayland'da 'Malatya' açılımı gülümsetti
Malatya'da telefonculuk yapan Atilla Durdu'nun Tayland'da yaptığı 'Malatya' anonsu sosyal medyada geniş yankı buldu. Arkadaşlarıyla birlikte geziye giden Durdu, Türkiye'deki minibüs muavini gibi bağırarak ilgi çekti ve bu anlar kaydedildi.

Malatya'da telefonculuk yapan bir esnafın Tayland gezisi sırasında yaptığı "Malatya" anonsu sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde telefon satışı yapan Atilla Durdu, geçtiğimiz günlerde bir grup arkadaşıyla birlikte Tayland'a geziye gitti. Durdu, Tayland'da bir duraktaki araçta bekledikleri sırada Türkiye'de minibüslerde yapılan muavin anonslarını aratmayacak şekilde "Akçadağ, Akçadağ", "Hekimhan", " Malatya, Malatya" diye bağırarak çevredekileri ve arkadaşlarını güldürdü. O anlar Durdu'nun arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Türkiye'ye dönüşün ardından sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alarak büyük ilgi gördü.

Yaşananlarla ilgili değerlendirmede bulunan Atilla Durdu, olayın kendisi için güzel bir anı olduğunu belirterek, "Dünyanın neresinde olursak olalım Malatyalı olmak ayrı bir duygu. Malatyalı olmak ayrılacaktır" diye konuştu. - MALATYA

