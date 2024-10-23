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Malatyalı Çocuklar Gazze İçin Mektup Yazdı

Malatyalı Çocuklar Gazze İçin Mektup Yazdı
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Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından düzenlenen etkinlikte, Malatyalı çocuklar Gazze'deki akranları için duygu dolu mektuplar yazdı. Mektuplarda, İsrail'in saldırılarına karşı barış çağrısı yapıldı.

Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 'Bizde Kuşlar Filleri Yener/ Filistin'li Çocuklar İçin Mektup Yaz' etkinliğine katılan çocuklar, İsrail'in saldırıları altında zor günler geçiren Gazze'deki akranları için duygu dolu mektuplar yazdılar. İsrail'in saldırılarının insanlık dışı olduğuna vurgu yapan minikler, bu saldırıların bir an önce durması için tüm dünyaya barış çağrısında bulundular.

Malatya'lı çocuklar, İsrail'in Gazze'de bir yılı aşkın süredir devam ettirdiği soykırıma sessiz kalmadı.

Yeşilyurt Kent Konseyinin düzenlediği 'Bizde Kuşlar Filleri Yener/ Filistin'li Çocuklar İçin Mektup Yaz' etkinliğine katılan koca yürekli çocuklar, Filistin'li akranları için duygu yüklü mektuplar kaleme aldılar.

Yeşilyurt Kent Konseyi Binası önünde gerçekleşen etkinliğe aileleriyle birlikte katılan öğrenciler, yazdıkları mektuplarda Gazze'deki çocukların yaşadığı acılara dikkat çektiler. Duygu dolu sözlerin yer aldığı mektuplarında Gazze'deki çocuklara moral vermek ve İsrail'in saldırılarının sona ermesi dileğinde bulunan çocuklar, dünyaya barış çağrısında bulundular.

Filistinli çocukların yaşadığı zorluklara duyulan empati ve dayanışma duygularının yer aldığı mektuplar, küçük yaşlarına rağmen öğrencilerin dünya gündemine olan duyarlılığını gözler önüne serdi. Yeşilyurt Kent Konseyinin ev sahipliği yaptığı bu anlamlı ve özel etkinlik, çocukların dünya barışı ve insanlık adına taşıdıkları umudun bir kez daha ön plana çıkmasına vesile oldu. Gazze'deki çocukların yaşadıkları dramın sona ermesi için yazılan mektuplar, sadece bir dayanışma göstergesi değil, aynı zamanda gelecekte daha barış dolu bir dünya için atılan adımların sembolü olarak görüldü. Öğrencilerin bu içten ve samimi dilekleri, Filistin halkının yaşadığı acılara karşı duyarsız kalmayan bir neslin yetiştiğini göstermiş oldu.

Yazdıkları mektuplarla tüm dünyaya barış çağrısında bulunan çocuklar daha sonra farklı dillerde yazılan ve dünyaya barış mesajlarını içeren dövizlerle Yeşilyurt Kent Konseyi önünde ellerindeki Türk Bayrakları ve Filistin Bayraklarıyla, İsrail'in soykırımına maruz kalan Gazze'deki Müslümanların direnişine destek verdiler. Çocukların yazdıkları mektuplar Filistin'deki çocuklara ulaştırılmak üzere postalandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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