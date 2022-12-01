Malatya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Kurtoğlu: Damızlık Hayvan Ette Daha Fazla Para Ettiği İçin Büyük Bir Canilik, Katliam Yaptılar

Malatya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu, "Damızlık hayvan ette daha fazla para ettiği için büyük bir canilik, katliam yaptılar. Buna da herkes seyirci kaldı. Önümüzdeki süreçte bir kilo ete ve süte muhtaç olacağız. Fiyatlar daha da yükselecek. Şu anda süt yok ki. Türkiye’de süt üretimi düştü" dedi.

Malatya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu, "Damızlık hayvan ette daha fazla para ettiği için büyük bir canilik, katliam yaptılar. Buna da herkes seyirci kaldı. Önümüzdeki süreçte bir kilo ete ve süte muhtaç olacağız. Fiyatlar daha da yükselecek. Şu anda süt yok ki. Türkiye'de süt üretimi düştü" dedi.

Aziz Kurtoğlu, birlik binasında bugün yaptığı açıklamada, 2023 yılının Malatya için 'süt yılı' olması temennisinde bulundu. Malatya'da bugüne kadar süt ile ilgili ciddi projeler yaptıklarını ancak istenilen verimi elde edemediklerini ifade eden Kurtoğlu, "Şahnahan'daki süt toplama merkezimiz bu ay faaliyete başlayacak. Malatya'da sütle ilgili sıkıntı çeken üreticilerimizin de talebi neticesinde, 10-20 ev bir arada olan süt üreticilerimizin bulunduğu bölgelere kuracağız. Sabah akşam o tanklara toplayarak bunun pazarlamasını yapacağız" diye konuştu. Kurtoğlu, kendi alın terlerine ve emeklerine sahip çıkabilmeleri için üreticileri birlik olmaya çağırdı.

"SÜTÜ PAZARLAYACAK BİR SİSTEM OLUŞTURACAĞIZ"

Kurtoğlu, damızlık hayvanların kesime gitmesinden dolayı bazı bölgelerde sütle ilgili sıkıntılar yaşandığını belirterek şunları söyledi:

"Orduzu bölgesinde benim işletmem var. Biz, süt yetiştiremiyoruz, vatandaşın talebine cevap veremiyoruz. Tankları dağıtacağımız bölgelerde, altyapısı olan ilçe ve mahalle varsa Ziraat Bankası vasıtasıyla faizsiz inek dağıtacağız. Bakanlığımız, 18-40 yaş arasında, süt ineği yetiştiriciliğiyle ilgili sertifika alanlara hem Ziraat Bankası hem de KOSGEB aracılığıyla faizsiz kredi verecek. Malatya'da bu işi yapmak isteyenler için bir eğitim programı yapacağız. Gençlere eğitim verip sertifika almalarını sağlayarak onların üretecekleri sütü de pazarlayacak bir sistemi birlik olarak Malatya'da oluşturacağız.

"HEM ÜRETİCİ HEM DE SANAYİCİ KAZANACAK"

Darende olur, Hekimhan olur, oradaki mahallelerimizde, talepte bulunursa oralara da istedikleri yere götürüp tankı kuracağız. Bizim amacımız, şu anda çiğ süte pazar bulmak. Ürettiğimiz ürünün kalite analizini de yapacağız. Malatya, bu işte yağ oranı çok yüksek bir ilimiz. Ulusal firmaların da mutlaka Malatya'ya girip rekabet oluşturabilirsek sütü istediğimiz fiyattan sattıktan sonra süt işleyen firmaların ham maddelerini de karşılayacağız. Malatya'daki firmalarımıza kaliteli süt temin edebilirsek onlar da kaliteli ürün üreterek işletmelerini büyüteceklerdir. Yani üreticiler kazandıkça sanayicilerde kazanacak."

"DAMIZLIK HAYVAN ETTE DAHA FAZLA PARA ETTİĞİ İÇİN BÜYÜK BİR CANİLİK, KATLİAM YAPTILAR. BUNA DA HERKES SEYİRCİ KALDI"

Kurtoğlu, ciddi sayıda damızlık hayvanın kesime gönderildiğini ifade ederek şunları aktardı:

"Normalde damızlık hayvanın kesimi yasak ama uygulamada rahatlıkla bütün hayvanlarımız kesime gitti. Kimse müdahil olmadı ve bunu denetlemedi. Bakanlığımızın her kesimhanede bir veteriner temsilcisi var. Gebe hayvanlar kesildi, bunlar neye göre kesildi? Danalar içerisinden çıkarıldı. Damızlık hayvan ette daha fazla para ettiği için büyük bir canilik, katliam yaptılar. Buna da herkes seyirci kaldı. Önümüzdeki süreçte bir kilo ete ve süte muhtaç olacağız. Fiyatlar daha da yükselecek. Şu anda süt yok ki. Türkiye'de süt üretimi düştü. Küreselcilerin de bu işte parmağı var. Bir ara bütün tavuklarımızı imha ettiler, şimdide de büyükbaşı imha etmek istiyorlar. Kesinlikle buna müsaade etmememiz gerekiyor."