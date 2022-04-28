Malatya Otogarında Bayram Yoğunluğundan Eser Yok: "Vatandaşlar Oldukları Yerde, Dört Duvar Arasında Bayramını Yapmaya Çalışacak"

MALATYA (ANKA) - Ekonomik kriz nedeniyle Malatya'daki otobüs terminalinde yolcu sayısı azaldı. Yaklaşan Ramazan Bayramı'na rağmen otobüsler boş kalkınca firmalar sefer sayısını azalttı, boşalan otobüsler garaja çekildi. Bir firmanın işletme müdürü Hasan Bozdemir, "Vatandaşlar, akaryakıt fiyatları nedeniyle özel aracıyla da otobüsle de uçakla da yolculuk yapamıyor. Vatandaşlar, oldukları yerde, dört duvar arasında bayramını yapmaya çalışacak" dedi.

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kalmasına rağmen Malatya'daki otobüs terminalinde bayram yoğunluğu yaşanmıyor. Artan maliyetler bilet fiyatlarına yansıyınca otogar boş kaldı.

"ESKİ YOĞUNLUK YOK"

Otobüs biletlerine yaklaşık bir ay önce yüzde 20 zam gelirken geçen yıla oranla fiyatlar iki katına çıktı. Bilet fiyatları, İstanbul için 450, Ankara için ise 350 TL olarak belirlendi. Hal böyle olunca, bayram tatili süresinin de uzamaması nedeniyle vatandaşlar il dışına çıkmaktan vazgeçti. Bir firmanın işletme müdürü Hasan Bozdemir, şunları söyledi:

"Bayramın geldiğine kimse inanmıyor ki. Malatya otogarını görüyorsunuz, bayram havası var mı? Yok. Neden yok? Çünkü mazot 23 lira. İstanbul 450, Ankara 350 lira. 3 kişi gitse asgari ücret, vatandaş nasıl gidecek? Karayolu taşımacılığı kan ağlıyor. Sıkıntılar büyük ama çözüm yok. Vatandaşlar, önceden LPG'li araca 3-5 kişi binip gidiyordu. Önceden ekonomik ve uygundu. Ama şimdi oto gaz da 11-12 lira oldu. Vatandaşlar, akaryakıt fiyatları nedeniyle özel aracıyla da otobüsle de uçakla da yolculuk yapamıyor. Vatandaşlar, oldukları yerde, dört duvar arasında bayramını yapmaya çalışacak."

Bozdemir, 80'li yıllardan bu yana otobüs taşımacılığı yaptıklarını belirterek, "Eskiden 10-15 gün önceden vatandaşlar otobüslerde yerlerini ayırırlardı. Geliş-gidiş yerlerimiz dolardı. Ek seferler açardık, o denli satış yapardık. Ama şu anda günübirlik bile araçlarımızı dolduramıyoruz" dedi.

Otogarda bir firmada çalışan Aydın Demir ise "Otogarda kimse yok. Otogar bomboş, personelden başka kimse yok. İstanbul'dan buraya gelenler oluyor ama buradan giden yok. Bayramdan sonra da buradan giden olur. Eski yoğunluk şu anda yok" diye konuştu.