Malatya'dan Arafat mesajı: Birlik ve beraberlik duası

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, Arafat vakfesi ve Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ahmet Özköse mesajında, Arafat'tan yapılan dualara dikkat çekerek, "Arafat'tan niyazımızdır Allah'ım; aziz milletimize huzur, ülkemize birlik ve beraberlik nasip eyle. Kalplerimize merhamet, vicdanlarımıza dirayet, sofralarımıza bereket ihsan eyle" ifadelerini kullandı.

Rızkı daralanlara genişlik, sıkıntı yaşayanlara ferahlık dilenen mesajda Özköse, "Şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet nasip eyle. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize sabır, gençlerimize güzel ahlak ve hayırlı bir gelecek ihsan eyle" dedi.

Mazlumlara destek olunması, yetimlerin gözetilmesi ve kırılan gönüllerin onarılması temennisinde bulunan Özköse, "Dua bekleyen tüm kardeşlerimizin dualarını kabul eyle Allah'ım. Bu mübarek Arafat vakfesini ümmet-i Muhammed için hayırlara vesile kıl" ifadelerine yer verdi.

Özköse, mesajının sonunda tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti. - MALATYA

