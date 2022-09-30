Malatya haberleri... Mtb Başkanı Özcan: "Kuru Meyve Grubunda Malatya Kayısısı Türkiye'nin Yüzünü Güldürmeye Devam Ediyor"

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, kuru meyve grubunda Malatya kayısısının ihracat rakamlarıyla Türkiye'nin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Yeni dönem ihracat rakamlarıyla ilgili bilgi veren MTB Başkanı Ramazan Özcan, "1 Ağustos-24 Eylül tarihleri arasında yani 55 günlük süre içerisinde 12 bin 526 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Bunun karşılığında 67 milyon 701 bin dolarda hem ülke ekonomisi hem de Malatya ekonomisine gelir sağlamış olduk" dedi. Özcan, dünyada ciddi anlamda bir resesyon yaşandığını kaydederek, şunları söyledi:

"Geçen yılki ihracat rakamlarıyla yeni dönem ihracat rakamlarını karşılaştırdığımızda, enerji krizinin yaratmış olduğu dalgayla beraber dünyada önemli bir enflasyon baskısı ve dünya genelinde küresel bir ekonomik kriz yaşanıyor. Burada kısmi olarak geçen yılki ihracat miktarımızın gerisinde gitmemize rağmen gelir olarak önemli bir noktadayız."

"DEPOMUZDA 3 BİN 500 TON ÜRÜNÜ MUHAFAZA EDİYORUZ"

"2020 yılında kayısıda önemli yatırımlar gerçekleştirdik" diyen Özcan, "Bir taraftan kuru kayısı lisanslı depoculuk hayata geçerken bir taraftan da Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) ürüne müdahale alımı kararı psikolojik bir barem oluşturdu. Şu anda kuru kayısı lisanslı depomuza üretici çok ciddi ilgi gösterdi ve 3 bin 500 ton civarında da ürünü muhafaza ediyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin psikolojik ürün satın alma kuralıyla birlikte üreticiye de ciddi anlamda bir güven geldi" ifadelerini kullandı.

"KURU MEYVE GRUBUNDA KAYISI TÜRKİYE'NİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR"

Özcan, ihracat rakamlarının ülke ve Malatya ekonomisi için çok önemli olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Kuru meyve grubunda Malatya kayısısı Türkiye'nin yüzünü güldürmeye devam ediyor. İncir, üzüm ve erik gibi muadilimiz olan ürünlere baktığımız zaman kuru kayısı emtia olarak diğer ürünlere göre hem fiyatı daha yüksek hem de mevcut pazarlarını da korumaya devam ediyor. Kısmen enerji krizinin yarattığı dalga Avrupa'yı ciddi anlamda etkilemiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri yine bizim en önemli alıcımız. 55 günlük süreçte de Amerika hala birinciliğini koruyor ve kuru kayısı alımına devam ediyor. Avrupa'da kısmi gerilemenin sebebi de dünya genelinde yaşanan küresel ekonomik krizdeki durgunluğun vermiş olduğu baskından kaynaklı."

"UZUN YILLAR 2,5 DOLAR OLAN İHRACAT RAKAMLARI 6 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI"

Kuru kayısının bu yıl geçen yıllara göre 12 ay boyunca ihracatını korumaya devam edeceğini dile getiren Özcan, "Şu anda gördüğümüz tablo bu. Artık ürün, üreticinin yüzünü de ciddi anlamda güldürdü. Fiyatlar çok iyi. Kuru kayısı da uzun yıllar 2,5 dolarlarda seyreden ihracat rakamları şu anda 6 doların üzerinde. Fiyat istikrarını devam ettirmek için ihracatçı arkadaşlarımız ve üreticilerimizle birlikte oluşturduğumuz güç birliğiyle ihracatımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Malatya'nın 1 Ağustos 2021-30 Temmuz 2022 tarihleri arasında en fazla kuru kayısı ihracatı yapılan ülkeler şöyle:

ABD: 11 bin ton ihracat-57 milyon 317 bin dolar gelir

Fransa: 6 bin 942 ton ihracat-35 milyon 919 bin dolar gelir

Almanya: 6 bin 32 ton ihracat-29 milyon 732 bin dolar gelir

Birleşik Krallık: 4 bin 629 ton ihracat-21 milyon 666 bin dolar gelir

Brezilya: 3 bin 181 ton ihracat-17 milyon 111 bin dolar gelir

Hollanda: 3 bin 84 ton ihracat-15 milyon 29 bin dolar gelir

Rusya: 3 bin 843 ton ihracat-12 milyon 568 bin dolar gelir

Kanada: bin 999 ton ihracat-10 milyon 739 bin dolar gelir