Malatya Emniyeti minik kalplere dokundu

Malatya İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, DHMİ Malatya Havalimanı Müdürü Serdar Akyüz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Deniz Yılmaz ve emniyet personeli, Akçadağ ilçesinde bulunan Aksaray Şehit Akgün İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Eğlenceli ve renkli görüntülere sahne olan programda çocuklar doyasıya eğlenirken, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay da öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Etkinlik kapsamında polislik mesleği tanıtılırken, öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi. Program hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - MALATYA