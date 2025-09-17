Malatya Emniyet Müdürlüğü'nde devir teslim yapıldı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Kayhan Ay merkeze çekilen Arif Çankal'dan görevi devraldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Malatya Emniyet Müdürlüğüne atanan Kayhan Ay, görevine başladı. Malatya Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan devir teslim töreninde Ay, görevi bir önceki emniyet müdürü Arif Çankal'dan devraldı.

Devir teslim töreninde konuşan Arif Çankal, görevde bulunduğu süre boyunca daha güvenli ve huzurlu Malatya için hep birlikte çalıştıklarını söyledi. Çankal, "İyiliği emredip, kötülüğü men ederek vatandaşımızın devlete olan inancını ve güvenini arttırmayı, devletin gücünü sahaya yansıtmayı büyük oranda başardık. 6 Şubat 2023 depremlerinde büyük hasar alan ilimiz asayiş ve trafik gibi sorunlarla karşı karşıya kalmıştı. Bu sorunlara göğüs gererek birlikte üstesinden geldik. Görev sürem boyunca önceliğim vatan ve bayrak aşkıyla devletimizin bekası, milletimizin huzuru, vatandaşlarımızın güvenliği olmuştur" dedi.

Görevi Çankal'dan devr alan Kayhan Ay ise Malatya'nın kadim bir tarihinin olduğunu ifade etti. Emniyet Müdürü Ay, "Kadim tarihi, köklü kültürü ve vefakar insanıyla Malatya'da görev yapacak olmanın gururunu yaşıyorum. Bu görevi şahsıma tevdi eden başta Cumhurbaşkanımız ve Sayın İç İşleri Bakanımıza şükranlarımız arz ediyorum. Şahsıma duydukları güvene layık olmak adına var gücümle çalışacağımı huzurlarınızda ifade ediyorum" şeklinde konuştu.

1999 Düzce'de depremini yaşayan biri olarak Malatyalıların yaşadıklarını yürekten hissettiğini ifade eden Müdür Ay, "Depremlerde ağır yaralar alan şehrimizde huzur ve güven ortamının devamını sağlayarak suç ve suçlularla mücadelede tavizsiz bir duruş sergileyerek temel önceliğimiz olacaktır. Vatandaşlarımızla iç içe, onların desteğini her zaman yanımızda hissedeceğimiz bir anlayışla görev yapacağız. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi ve deprem şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimiz minnetle anıyorum" açıklamasına yer verdi. - GAZİANTEP