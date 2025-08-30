Malatya'da Zafer Bayramı Kutlamaları Kapsamında Halk Konseri Düzenlendi

Malatya'da Zafer Bayramı Kutlamaları Kapsamında Halk Konseri Düzenlendi
Güncelleme:
Malatya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 103. yıl dönümü dolayısıyla 2. Ordu Komutanlığı Bölge Bandosu, MalatyaPark'ta halk konseri düzenledi. Konserde marşlar ve Türk sanat müziği eserleri seslendirildi.

Malatya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 2. Ordu Komutanlığı Bölge Bandosu tarafından halk konseri düzenlendi.

Konser, MalatyaPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin fuaye alanında gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte 2. Ordu Bölge Bandosu, marşlar ve Türk sanat müziği parçalarından oluşan bir repertuar sundu. Konserde birbirinden güzel eserler seslendiren bando, dinleyicilerdan alkış aldı. Bazı vatandaşlar konser anını cep telefonlarıyla kaydederken, etkinlik keyifli anlara sahne oldu. Konserin sonunda izleyiciler, bando ekibini uzun süre alkışlayarak teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
