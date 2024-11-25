Malatya'da Yoğun Kar Yağışı: Bir Çoban Hayatını Kaybetti, 787 Kişi Kurtarıldı

(MALATYA)- Malatya'nın Hekimhan ve Darende ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldıkları dağdan kurtarılan 5 çobandan biri tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yollarda mahsur kalan 787 kişi ise kurtarılarak ilçe merkezlerine getirildi.

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Hekimhan-Sivas Karayolunda mahsur kalan 38 araçtaki 127 kişi, Darende- Gürün yolunda mahsur kalan 42 araçtaki 100 kişi, Darende-Çayırdüzü mevkiinde mahsur kalan 20 araçtaki 60 kişi, Arapgir Karayolunda mahsur kalan 25 araçtaki 75 kişi kurtarılarak ilçe merkezlerine sevk edilerek kamu misafirhanelerine yerleştirildi" denildi.

Mahsur kalan çobanlardan biri hayatını kaybetti

Valilik, "Hekimhan ve Darende ilçelerinde çobanlık yapan 5 kişi de dağlık alanda mahsur kaldı. Ekiplerin zorlu çalışmaları sonucu mahsur kaldıkları dağlık bölgede kurtarılan 5 çobandan biri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti" bilgisini verdi.

Yetkililerden uyarı: kar lastiği ve zincir şart

Bölgedeki bölgede devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle vatandaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları uyarısında bulunan valilik, trafiğe çıkanların ise kar lastikleri ve zincir takmaları gerektiğini bildirdi.