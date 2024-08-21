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Malatya'da Yeni İnşa Edilen Köy Evleri İçin Açılan Foseptik Çukuru Tartışma Yarattı

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Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi'nde yapılan yeni köy evlerine yakın bir bölgede açılan foseptik çukuru, mahalle sakinlerinin endişesine neden oldu. Foseptik çukurunun ileride sızma yaparak köyün içme suyuna karışabileceği düşünülüyor.

(MALATYA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yeni inşa edilen köy evlerine yakın bir bölgede açılan foseptik çukuruna karşı tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, deprem sonrasında yapılan 40'a yakın köy evi için oluşturulan foseptik çukurunun, ileride sızma yaparak köyün içme suyuna karışabileceğini endişesi taşıdıklarını söyledi.

Malatya'da Akçadağ'a bağlı Aksaray Mahallesi'nde 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan 40'a yakın köy evinin foseptik çukuru mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Köy evlerine 200 metre uzaklıkta olan eski köy yerleşkesinin kanalizasyonuna bağlantı yapılmasını talep eden mahalle sakinleri, foseptik çukurunun bir süre sonra sızma yapacağından endişeli. Foseptikten sızan suların köyün içme suyuna karışacağını ileri süren vatandaşlar, yetkililerin bu yanlıştan dönmesini talep etti.

"Hem içme suyumuza hem kanalizasyonumuzu kirletecek"

Kaya, konu hakkında şu açıklamada bulundu:

"50 metre alt tarafta bu köyün gerçek manada yıllardan beri kullanmış olduğu kaynak suyu var ve onun önünde de bahçeler var. Diğer tarafta okul var, cami var ve aynı zamanda birkaç tane de öğrencilerin, vatandaşların şehire ya da havalına gidip gelebilmesi için duraklar var. Yarın bu foseptik çukuru en geç 6 ay içinde dolacaktır. Bu kışı geçirmeyecektir. Yağan yağmurlarla birlikte bu foseptik çukurundan çıkan atıklar, ya da zehir ve gazlar dolayısıyla hem içme suyumuza hem de kanalizasyonumuzu kirletecek. Önünden de 150 metre ilerisinden Sultansuyu geçiyor. O suyla da ilerdeki köylerdeki bağlar, bahçeler sulanmakta. Yetkilileri buradan, bu işten dönüşe davet ediyoruz. Diyoruz ki bir an önce bu yanlış yoldan dönünüz. Bu bir yanlış yoldur. Dolayısıyla kanalizasyona bağlansın, kanalizasyon yolun öbür tarafındadır. Burayla orası arasında 200 metre mesafe vardır."

"Çadır ve konteynerda kalıyoruz"

Aksaray mahalle sakinlerinden Alişan Aydın ise toprak yapısının geçirgen olduğunu belirterek, "İçme suyumuz 50 metre alt taraftadır. Zaten sızmaya müsait olan bir toprağımız. Yağmur yağdığı zaman köyün eski kaynak suları çoğalıyor. Dolayısıyla buradan giden su köyün kaynak sularına karışacaktır. 3 aydır evler yapıldığı halde bu bağlantıyı yapmadıkları için çadır ve konteynerde kalıyoruz. Çocuklarımız hasta bir kendimiz hastayız. 3 aydır 200 metre ilerde eski köyün şebekesine bağlayacaklardı, bağlamadılar bir türlü" diye konuştu.

"6 aydır patlak olduğu halde akıyor"

Öte yandan yine Aksaray Mahallesi'nde uzun süredir patlak halde olan atık su rögarından çevreye kirli suyun aktığını belirten Aydın, "Evlerden çıkan atık suyu, 6 aydır patlak olduğu halde akıyor. Defalarca söylediğimiz halde gelip tamir etmediler. Bu yol hayvanlarımızın yolu. Ekip biçtiğimiz tarlalarımıza akıyor. Küçük baş hayvanlarımız devlet kayıtlarında da vardır. Hayvanlar meraya otlanmaya gittiği zaman bu sudan içiyorlar. O sütleri de biz içiyoruz. Hayvanların ayaklarında problem var, onun için ben hayvanlarımı otlatmaya bırakmıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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