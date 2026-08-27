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Fenerbahçe Lyon'u sadece Şampiyonlar Ligi'nden etmedi! Fransız ekibinde büyük kriz

Fenerbahçe Lyon'u sadece Şampiyonlar Ligi'nden etmedi! Fransız ekibinde büyük kriz
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Fenerbahçe'ye elenerek Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 40 milyon euronun üzerindeki gelirden mahrum kalan Lyon'da mali sıkıntı büyüdü. Borçları nedeniyle bazı taşınmazlarına haciz gelmesinin beklendiği Fransız ekibinin, nakit sağlamak için acil olarak futbolcu satışına yöneleceği belirtildi.

  • Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon'u Fransa'daki rövanşta 2-1 yenerek saf dışı bıraktı ve lig aşamasına yükseldi.
  • Lyon, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılamaması nedeniyle planladığı 40 milyon euronun üzerindeki gelirden mahrum kaldı.
  • Lyon'un mali baskısı arttı; kulübe ait bazı taşınmazlara haciz gelmesi beklenirken, yönetimin futbolcu satışlarıyla acil nakit sağlamaya çalışacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon'u saf dışı bırakmasının Fransız ekibindeki mali etkileri de ortaya çıkmaya başladı.

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına katılması halinde 40 milyon euronun üzerinde gelir elde etmeyi planlayan Lyon, Fenerbahçe karşısında elenmesinin ardından bu önemli gelir kaleminden mahrum kaldı.

40 MİLYON EUROLUK HESAP BOZULDU

Mali planlamasında Şampiyonlar Ligi'nden gelecek paraya önemli yer ayıran Lyon'un, Fenerbahçe karşısındaki elenişle birlikte hesapları değişti. Fransız ekibinin mevcut borçlarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi gelirini de kaybetmesiyle ekonomik açıdan zor bir sürece girdiği belirtildi.

TAŞINMAZLARINA HACİZ GELEBİLİR

Lyon'un borçları nedeniyle kulübe ait bazı taşınmazlara haciz gelmesinin beklendiği öne sürüldü. Fenerbahçe karşısındaki elenişin ardından Şampiyonlar Ligi'nden beklenen gelirin de ortadan kalkması, Fransız kulübünün üzerindeki mali baskıyı artırdı.

ACİL FUTBOLCU SATIŞI

Yaşanan gelişmelerin ardından Lyon yönetiminin kulübe kaynak yaratmak için futbolcu satışlarına yönelmesi bekleniyor. Fransız ekibinin kısa süre içerisinde bazı oyuncuları için gelecek teklifleri değerlendirmeye alarak acil nakit sağlamaya çalışacağı belirtildi.

FENERBAHÇE DEVLER LİGİ BİLETİNİ ALDI

Kadıköy'deki ilk maçta Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Fransa'daki rövanşı 2-1 kazanarak rakibini saf dışı bıraktı ve Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına yükseldi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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