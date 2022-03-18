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Malatya'da üzüm hoşafı dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Malatya'da üzüm hoşafı dağıtıldı

Malatya'da 18 Mart Çanakkale Savaşı'nın yıldönümünde, yokluk içinde savaşan askerleri anlamak ve anmak adına üzüm hoşafı dağıtıldı.

Malatya'da 18 Mart Çanakkale Savaşı'nın yıldönümünde, yokluk içinde savaşan askerleri anlamak ve anmak adına üzüm hoşafı dağıtıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı ve Çanakkale Şehitleri'ni Anma Günü vesilesiyle Çanakkale'de savaşan askerlerin yemek menüsünde olan üzüm hoşafını vatandaşlara ikram etti.

Malatya Kapalı Çarşı'da esnaflık yapan Yusuf Geçen 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı ve Çanakkale Şehitleri'ni Anma Günü vesilesiyle vatandaşlara Çanakkale'de savaşan askerlerin yemek menüsünde olan üzüm hoşafını vatandaşlara ikram etti.

Etkinlikte konuşan kısa bir açıklama yapan esnaf Geçen," Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Bizlere vatan bıraktılar. Savaşta Mehmetçik yediği buğday çorbası, üzüm hoşafı ve bir parça ekmekle vatanı korudu. Bizlerde esnaf olarak şehitlerimizi rahmetle anıyoruz mekanlar cennet olsun " diye konuştu - MALATYA

Malatya'da üzüm hoşafı dağıtıldı

Malatya'da üzüm hoşafı dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Malatya, Esnaf, Yerel, Haberler

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