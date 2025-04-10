Malatya'da Üç Ayrı Noktada Bahçe ve Sazlık Yangını

Malatya'da üç ayrı noktada bahçe ve sazlık yangını

MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde üç ayrı noktada çıkan bahçe ve sazlık yangınları itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Darende ilçesi Akova, Gökyar ve Hisarcık mahallelerinde üç ayrı noktada yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerlerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangınlara müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yaralananın olmadığı olaylarla ilgili inceleme başlatıldı.