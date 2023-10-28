Malatya'da şehit aileleri ile Cumhuriyet'in 100 yılı buluşması

Malatya'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlandığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Vali Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı, şehit aileleri ile bir araya geldi.

100 yılı kutlanan Cumhuriyet'in kuruluş yıldönümü Malatya'da da birçok etkinlikle kutlanmaya devam ediyor. 100. yıl coşkusunun yaşandığı Malatya'da şehit aileleri, Emniyet Müdürü Arif Çankal'ın eşi Feray Çankal'ın ev sahipliğinde bir araya geldiler. Programa Vali Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı da katıldı.

Şehit yakınları ile tek tek ilgilenen Yazıcı ve Çankal, şehit aileleri ile de sohbet etti. Programda yapılan konuşmalarda ise, "Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu Cumhuriyetimizin ilanının 100. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kere daha rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin bu büyük bayramını yürekten kutluyoruz" ifadelerine yer verildi. - MALATYA