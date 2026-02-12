Haberler

Malatya'da Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı, 1 Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen fuhşa teşvik ve aracılık suçlarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı. Ele geçirilen malzemeler arasında 35 bin TL nakit para ve ruhsatsız silah da bulunuyor.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda para, silah ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, 3 şüpheli şahsın fuhuş faaliyetleri içerisinde yer aldığı tespit edildi. Şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen 1 iş yeri, 3 ikamet adresi ve 3 araçta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda; 35 bin 950 TL nakit para, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 23 adet fişek, 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet kamera kayıt cihazı ve 3 adet hard disk, 5 adet telsiz ve 2 adet iş yeri telefonu, toplam piyasa değeri 739 bin TL olan ziynet eşyası ele geçirildi.

8 mağdur tespit edildi

Çalışmalar kapsamında 8 mağdur kadın tespit edildi. Belirlenen iş yerinde yapılan denetimlerde 21 ara yakalama işlemi gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

6 masaj salonu mühürlendi

Öte yandan il genelinde faaliyet gösteren 6 masaj salonuna yönelik eş zamanlı yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu iş yerleri mühürlenerek faaliyetten menedildi. Ara yakalamalar neticesinde 1 şüpheli şahsın tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Davutoğlu, 6 partili yeni ittifak için işareti verdi: Türkiye'nin 3'üncü bir yola ihtiyacı var

6 partili yeni ittifak geliyor: Türkiye'nin 3'üncü yola ihtiyacı var
Mekke'de yağmur duasına damga vuran görüntü: Cüppeler ters giyildi

Mekke'de yağmur duasına damga vuran görüntü
En çok değiştirilen soyisimler: Birinci sırada üç harfli kelime var

En çok değiştirilen soyisimler: Birinci sırada üç harfli kelime var
Ünlü oryantal Asena dayak yediği anları bu sözlerle anlattı

Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Davutoğlu, 6 partili yeni ittifak için işareti verdi: Türkiye'nin 3'üncü bir yola ihtiyacı var

6 partili yeni ittifak geliyor: Türkiye'nin 3'üncü yola ihtiyacı var
Ordu'da büyük paniğe neden olmuştu! Sahile vuran İHA ile ilgili ilk açıklama

Kenti paniğe sürükleyen İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu belli oldu
Türkiye'deki dönercide at eti yiyen Moğol genç: Tekrar istediğimde...

Türkiye'deki dönercide at eti yiyen Moğol genç: Tekrar istediğimde...