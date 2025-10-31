Malatya'da Depremzedeler İsyan Etti: 'Mağduriyetimiz Sürüyor'

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen ve rezerv alan ilan edilen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'nde, kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahipleri tepkili. Mahalle sakinleri, çözüm için Valilik önünde toplandı.

Kura sonuçlarını öğrenen Zaviye Mahallesi sakinleri, çözüm arayışıyla bu kez Malatya Valiliği önünde toplandı. Mahalleli adına seçilen üç temsilci, Vali Yardımcısı Osman Kural ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası mahalle sakinleri basına açıklamalarda bulundu.

"Evlerimizin yeri verilmedi, mağduriyetimiz sürüyor"

Zaviye Mahallesi sakini Nilay Ayabakan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Zaviye Mahallesi sakinlerindeniz. Bize evlerimizin yeri verilmedi. Bir kez daha böyle basına demeç vermiştik. Hala onun çabası içerisindeyiz. Hani bir yol bulunur mu diye bugün valilikle görüşmeye geldik. Onlar da bizi Uğur Bey'le görüştüreceklerini söylediler. Randevu oluşturdular. Haftaya çarşamba günü Uğur Bey'le görüştüreceklermiş, Emlak Konut Daire Başkanı'yla. Onu bekliyoruz. Çok mağduruz biz.

Yani bize yerlerimiz verilmedi, hep arka cephe verildi. Bu da bizi tabii ki çok sıkıntıya sokuyor. Biz oralara daha fazla. Herkes daha fazla para vermiş, almıştı. Şimdi arka taraftakiler ön tarafa, ön taraftakiler de arka tarafa geçiyor. Mağduriyetimiz çok fazla. Vali Yardımcısı'yla, Osman Kural Bey'le görüştürdüler. Vali Bey'le görüşemedik maalesef. Uğur Bey'le randevu oluşturacaklarını, gerekli yerlerde açıklamalar yapacaklarını, yani mağduriyetimizi söyleyeceklerini söylediler. Başka da bir şey söylemediler."

"Sorunumuz çözülmüyor, herkes topu birbirine atıyor"

Mahalle temsilcilerinden Seçil Kaplan, görüşmenin umut vermediğini belirterek şöyle konuştu:

"Sorunumuz yine aynı. Sorunumuza çözüm odaklı bir şey bulunmuyor. Yani sürekli birileriyle görüşüyoruz. O onu iletiyor, o onu iletiyor, o da yüksek makama. Haftaya tekrar birileriyle konuşacakmışız ama pek fazla çözüm odaklı bir şey olacağını düşünmüyorum. Görüşme olumsuz değil. Hani Vali Yardımcısı diyor ki, 'benim bu konuyla çok şeyim yok' diyor. 'Ben sizi yetkiliyle görüştüreyim' diyor. 'O size söyleneceği söyler' diyor. 'Siz de diyor, sonrasına bakarsınız artık' diyor. 'Mahkemelik mi olursunuz, çözüm odaklı mı olur, onu ben bilemem' diyor. Görüştüreceğim sizi, dedi. Haftaya çarşamba günü GEDAŞ yetkilisiyle görüşeceğiz işte. Bakacağız."

"Sağlam evimizi yıktılar, 620 metrekare bahçemizi de aldılar"

Zaviye Mahallesi'nde evi rezerv alana giren Nihal Yüklü de şunları kaydetti:

"Şu anda Zaviye Mahallesi olarak mağdur edildik, tek kelimeyle. Zaten öncelikle komşularımızın hepsinin, cephede olan evleri hep arka taraflara, arka sokaklara, köşede, kıyıda, güneş görmeyen birinci kat zemin yerlere verilmiş. Yani arsa sahipleri mağdur edilmiş. Ön cepheden alınmış, hep arka taraflara verilmiş. Ben kendi şahsım, ailem olarak mağduriyetimi ifade etmek istersem; bizim evimiz iki katlı, kerpiçti. İki deprem sonucunda sapasağlamdı. Sıvasında iğnenin ucu kadar çizik olmadığı halde rezerv alanına aldılar.

Evimizi aldıkları gibi arkasında 620 metrekare bahçemiz de vardı. Bahçeyi de aldılar. Buna karşılık bizim evimizin yalnızca kendi arsası 375 metrekare olmasına rağmen, babama verilen şu anda iki tane daire. Yani bizim sağlam evimizi yıktılar. Bize verdikleri bahçemiz 620 metrekare, arsamız 375 metrekare olmasına rağmen sadece iki daire verdiler. Biz o daireleri istemiyoruz. Zaten bizim evimiz 76 yıllıktı ve sağlamdı. Kerpiç binaydı, sağlamdı. Böyle müteahhitlerin yaptığı çürük binalar değildi."