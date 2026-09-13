Malatya’da COP31 kapsamında farkındalık standı açıldı

Malatya'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda COP31 kapsamında 81 ilde eş zamanlı yürütülen farkındalık çalışmaları çerçevesinde çevre ve iklim değişikliği temalı farkındalık standı açıldı.

Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından açılan stantta çocuklar ve vatandaşlara yönelik "Ekran Süresi Mini Anketi" uygulandı. Farkındalık ağacı ve COP31 farkındalık sandığı aracılığıyla da katılımcıların iklim değişikliği ve sürdürülebilir geleceğe ilişkin görüş, öneri ve mesajları alındı. Etkinlikte ayrıca çocukların ekran başında geçirdiği süreye ilişkin farkındalık oluşturulurken, dijital ayak izi konusuna da dikkat çekildi.

Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün'ün de ziyaret ettiği standın organizasyonu, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesi İl Koordinatörü Esra Güler tarafından yürütüldü. Çalışmayla iklim değişikliği konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ve çocukların çevresel konulara aktif katılımının desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı