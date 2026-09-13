Zülfü Livaneli'den 'Yiğidim Aslanım' eseri ile ilgili açıklama: Kimse altında bir şey aramasın

(ANKARA) - Sanatçı Zülfü Livaneli, "Yiğidim Aslanım" adlı eserinin YENİ Parti mitinglerinde artık çalınmaması yönünde ricada bulunmasına ilişkin "Buradaki tek gerekçe, ağıt yerine toplumun coşkusunu destekleyecek parçalara yer verilmesidir. Kimse altında bir şey aramasın" açıklamasında bulundu.

Livaneli, "Yiğidim Aslanım" adlı eserinin YENİ Parti mitinglerinde çalınmaması talebine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yiğidim Aslanım adlı ağıt mitinglerde çok tekrarlandığı için Livaneli, Yeni Parti'den artık çalınmamasını rica etmiştir. Buradaki tek gerekçe, ağıt yerine toplumun coşkusunu destekleyecek parçalara yer verilmesidir. Kimse altında bir şey aramasın" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA