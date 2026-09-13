Haberler

Zülfü Livaneli'den "Yiğidim Aslanım" eseri ile ilgili açıklama: Kimse altında bir şey aramasın

Zülfü Livaneli'den 'Yiğidim Aslanım' eseri ile ilgili açıklama: Kimse altında bir şey aramasın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sanatçı Zülfü Livaneli, "Yiğidim Aslanım" adlı eserinin YENİ Parti mitinglerinde artık çalınmaması yönünde ricada bulunmasına ilişkin "Buradaki tek gerekçe, ağıt yerine toplumun coşkusunu destekleyecek parçalara yer verilmesidir. Kimse altında bir şey aramasın" açıklamasında bulundu.

(ANKARA) - Sanatçı Zülfü Livaneli, "Yiğidim Aslanım" adlı eserinin YENİ Parti mitinglerinde artık çalınmaması yönünde ricada bulunmasına ilişkin "Buradaki tek gerekçe, ağıt yerine toplumun coşkusunu destekleyecek parçalara yer verilmesidir. Kimse altında bir şey aramasın" açıklamasında bulundu.

Livaneli, "Yiğidim Aslanım" adlı eserinin YENİ Parti mitinglerinde çalınmaması talebine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yiğidim Aslanım adlı ağıt mitinglerde çok tekrarlandığı için Livaneli, Yeni Parti'den artık çalınmamasını rica etmiştir. Buradaki tek gerekçe, ağıt yerine toplumun coşkusunu destekleyecek parçalara yer verilmesidir. Kimse altında bir şey aramasın" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Uyuşturucu soruşturmasında 5 gözaltı kararı! Aralarında oyuncu Çağla Boz da var

Ünlü oyuncu aylar sonra yine gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızılcık Şerbeti'nin Aylin'i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı

Fenomen dizinin oyuncusu nişanlandı: Tepsiye resmen para yağdı
Büşra bebek çadırda kaybolmuştu! Annesi jandarmadaki ifadesinde gerçeği itiraf etti

Büşra bebek çadırda kaybolmuştu! Annesi korkunç gerçeği itiraf etti
Gençlerbirliği-Kasımpaşa mücadelesinde kazanan 90+4'te belli oldu

Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçında inanılmaz son
Tunceli'de dağ keçisi avı süresiz yasaklandı: Vali Aygöl'den 'huzuru yaşıyorlar' açıklaması

Kutsal sayılıyorlar! Tunceli'de dağ keçisi avına süresiz yasak
AK Partili vekilden, 'Vali tehdit etti' iddiası! Şamil Tayyar'dan sert tepki geldi

AK Partili vekilin valiyle ilgili "tehdit" iddiası ortalığı karıştırdı
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İşte Deniz Türüç'ün TFF yetkilisiyle tartıştığı anlar

Dün geceye damga vuran tartışma
İspanyol muhabir canlı yayında taciz edildi! Bozuntuya vermeden devam etti

Canlı yayında skandal! Kadın gazeteci neye uğradığını şaşırdı