Filenin Efeleri'nden ilk galibiyet
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Enel Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu üçüncü maçında İsviçre'yi 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Enel Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu üçüncü maçında İsviçre'yi 3-0 mağlup ederek ilk kez kazandı.
SIRADAKİ RAKİP ROMANYA
Ay-yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. Grup karşılaşmaları sonunda puan durumunda ilk 4 sırada yer alan takımlar adlarını son 16 turuna yazdıracak. Tüm karşılaşmalar BT Arena'da oynanacak.
Salon: BT Arena
Hakemler: Alexandre Vitor Goncalves (Portekiz), Maria de las Olas Rodriguez Machin (İspanya)
İsviçre: Migge, Hauck, Egger, Kolb, Lengweiler, Weisigk, Fischer (L) (Jukic-Sunaric, HArksen, Schalch, Zeller, Maag)
Türkiye: Efe, Ahmet, Murat, Gökçen, Ahmet Samet, Adis, Abdulsamet (L) (Kaan, Marko, Cafer, Hilmi, Yunus Emre)
Setler: 23-25, 19-25, 19-25
Süre: 87 dakika