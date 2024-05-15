Malatya'da 'Ailemiz İstikbalimiz' temalı kortej yürüyüşü düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen 'Ailemiz İstikbalimiz' temalı kortej yürüyüşü Malatya'da büyük bir katılımla gerçekleşti.

15-21 Mayıs Aile haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüş, aile değerlerine dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

İnönü Caddesi Kapalıçarşı önünden başlayan kortej, renkli görüntülere sahne oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Üniversiteler, STK'lar, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen yürüyüş, Malatya Valiliği önünde sona erdi.

Yürüyüş boyunca katılımcılar, ellerinde pankartlar ve bayraklarla aile birlikteliğinin önemine vurgu yaptılar.

Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen kortej yürüyüşünün toplumun tüm kesimlerinin aile konusunda bilinçlenmesi güçlenmesi ve korunması konusunda farkındalık oluşturması temennisinde bulundu. - MALATYA