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Malatya'da 5,9 Büyüklüğünde Deprem: Erzincan'da Hissedildi

Malatya'da 5,9 Büyüklüğünde Deprem: Erzincan'da Hissedildi
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Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Erzincan'da da yoğun şekilde hissedildi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

Malatya'nın Kale ilçesinde yaşanan 5,9 büyüklüğündeki deprem Erzincan merkezde de yoğun şekilde hissedildi.

Malatya'da Kale ilçesi merkezli 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Depremin hissedildiği Erzincan'da vatandaşlar sokaklara koştu.

Konuya ilişkin Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu yazılı olarak şu açıklamada bulundu:

"16.10.2024 tarihi saat 10.46 sıralarında merkez üssü Malatya ili Kale ilçesi olan ve ilimizde de hissedilen 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz tarafından ilimiz merkez ve ilçelerimizde yapılan saha taramalarında, şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamakta olup saha taramalarına devam edilmektedir. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.

Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, şehrimizi ve ülkemizi her türlü afetten korusun." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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