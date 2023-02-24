Malatya'da 4.7 büyüklüğünde artçı deprem Yerel Haberler Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi. Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 23.25'te 4.7 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen artçı depremde olumsuz bir durum oluşmadığı bildirildi. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Pütürge Malatya AFAD Yerel Haberler

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