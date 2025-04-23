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Malatya'da 23 Nisan Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti

Malatya'da 23 Nisan Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti
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Malatya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Tevfik Memnune İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler bayram sevincini paylaştı, Filistin'e yönelik anlamlı bir mesaj verildi.

Malatya'da 23 Nisan kutlamaları coşku içinde geçti. Tevfik Memnune İlkokulu'nda düzenlenen etkinliklerde çocuklar bayram sevincini doyasıya yaşarken, Filistin'e yönelik anlamlı mesaj büyük alkış aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Malatya'da büyük bir coşku içerisinde kutlandı. Resmi törenlerin yanı sıra kent genelindeki okullarda düzenlenen çeşitli etkinlikler, çocukların bayram sevincini doyasıya yaşamalarına sahne oldu.

Battalgazi ilçesinde bulunan Tevfik Memnune İlkokulu'nda gerçekleştirilen kutlama programı, öğrenci ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Okul bahçesinde düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, günlerdir hazırlıklarını sürdürdükleri gösterilerini sergiledi. Danslar, şiirler ve müzikli performanslarla dolu programda minikler izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Gösteriler arasında en dikkat çeken an ise ikinci sınıf öğrencilerinin sunduğu performansın sonunda Filistin Bayrağı açmaları oldu. Öğrenciler, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden yaşıtlarını anarak izleyenlerden büyük alkış aldı.

Etkinlik kapsamında Eğitim Vakfı Gönüllüleri tarafından organize edilen Düşgezgini Ateşböceği sergisi ve şenliği de çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi, bayramın ruhunu doyasıya yaşadı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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