Malatya'da 15 Temmuz Temalı Sergi Büyük İlgi Gördü

Türkiye, Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümünde tek yürek olurken, MalatyaPark Alışveriş Merkezi'nde açılan "15 Temmuz Temalı Karma Resim ve Fotoğraf Sergisi" ile "Anı Defteri" standı, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Malatya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde MalatyaPark AVM fuaye alanında açılan sergide, o kara gecede yaşananlar ve sonrasında gelişen olaylar sanat yoluyla anlatıldı.

Sergi alanında kurulan "Anı Defteri" standında ise vatandaşlar, 15 Temmuz gecesi yaşadıkları duyguları ve hatıralarını kaleme aldı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, il protokolü ve AVM Genel Müdürü Coşkun Güvenç'in katılımıyla açılışı yapılan sergi, gün boyu ziyarete açık kalırken, vatandaşlar sergiye yoğun ilgi gösterdi. Vali Yavuz da anı defterine 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını yazdı. - MALATYA