Haberler

Mahmut Şahin'den İşten Çıkarma Tepkisi: 'Ekmekle Oynamak Bu Kadar Kolay mı?'

Mahmut Şahin'den İşten Çıkarma Tepkisi: 'Ekmekle Oynamak Bu Kadar Kolay mı?'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tüm İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, Boyçelik'in nedenini açıklamadığı bir sebepten dolayı işten çıkardığı işçi için tepki gösterdi. Şahin, kamu kurumlarının bu tür uygulamalarının insanlık onuruna aykırı olduğunu belirtti.

Tüm İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, kendi sorumluluğu olmayan bir nedenden dolayı bir işçiyi işten çıkaran Boyçelik'e tepki göstererek, "Ekmekle oynamak bu kadar kolay mı?" dedi.

Fabrika önünde basın açıklaması düzenleyen Tüm İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, kendi sorumluluğu olmayan bir nedenden dolayı bir işçiyi çıkaran yönetime tepki gösterdi. Şahin, "Burası bir kamu kurumu. Bu kamu kurumunda 13 yıldır çalışan bir işçi kendi sorumluluğunda olmayan bir suç yüzünden işten çıkartılıyor. Sorumluluk başkasına ait ama çıkartılan başka işçi. İltimas dediğimiz olay burada yine gerçekleşiyor. Sorumlu iltimaslı olunca işten çıkartılmıyor ama iltiması olmayan bir gariban günah keçisi ilan edilip işten çıkartılıyor. Bunu yapan bir kamu kurumu olunca doğal olarak "Devlet kendi çıkardığı kanuna uymazsa biz başkalarına ne diyeceğiz" diyorsunuz. Bir insanın ekmeği ile oynamak bu kadar kolay mı? Ben çıkarttım gitti, birde kod verdim, tazminatını da ödemedim, işsizlik maaşı da alamaz. Bu kadar rahatlıkla bir kamu kurumu bunu yaparsa o zaman mahşeri vicdan buna razı olmaz. İnsafsız bir şekilde Allah'tan korkmadan, kuldan utanmadan bunu yapanlara bizim hatırlatmamız gerekiyor. Buna sessiz kalamayız. Bir işçi işten çıkartıldı, kod verildi, parası yok, iş arayacak, davayı açamadı, o kod da orada kaldı. Bunun bedelini kim ödeyecek" dedi.

"Ekmekle oynamak bu kadar kolay mı?" diye soran Şahin, "Erciyes dağı gibi olun patlarsınız. Bunun altından kalkamazsınız. Biz arkadaşımıza hukuki desteği vereceğiz. Hukuki hakkını alana kadar biz bu işi yapanlara beddua edeceğiz. Hukuki hakkı aldıktan sonrada bütün Türkiye beddua edecek. Bu bedduanın altından kalkamayacaksınız. Bir yanlışı düzeltmek bu kadar zor mu? Aradık ve yanlış yaptıklarını söyledik. Yanlışı kabul ettiler ama düzeltmediler. Cumhurbaşkanı yanlışını düzeltiyor, size ne oluyor. Ortada bir iltimas var. Özellikle kamu kurumlarında biz bu iltimasa asla sessiz kalmayacağız. Bunun her daim peşindeyiz. Bu yanlışlığın peşini bırakmayacağız" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

Balıkesir beşik gibi! Korkutan bir deprem daha
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı

Süper Lig'de deprem! Kulüp başkanı, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı
Bahis oynadığı belirtilen 1024 futbolcuyu bekleyen ceza belli oldu

Bahis oynadığı belirtilen futbolcuları bekleyen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ersin Destanoğlu'ndan bahis iddialarına ret

PFDK'ye sevk edilen Ersin Destanoğlu hemen telefona sarıldı
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Tüm ailesini kaybetmişti! Çöken binadan sağ kurtarılan Dilara, taburcu oldu

Çöken binadan sağ kurtarılan Dilara, taburcu oldu! Direkt oraya gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Ersin Destanoğlu'ndan bahis iddialarına ret

PFDK'ye sevk edilen Ersin Destanoğlu hemen telefona sarıldı
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Futbolcuları bahis listesinde yer almıştı! Fatih Karagümrük'ten TFF'nin bahis soruşturmasına destek

Futbolcuları da PFDK'ye sevk edilen kulüpten TFF'ye açık destek
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.