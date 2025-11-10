Mahmut Şahin'den İşten Çıkarma Tepkisi: 'Ekmekle Oynamak Bu Kadar Kolay mı?'

Tüm İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, kendi sorumluluğu olmayan bir nedenden dolayı bir işçiyi işten çıkaran Boyçelik'e tepki göstererek, "Ekmekle oynamak bu kadar kolay mı?" dedi.

Fabrika önünde basın açıklaması düzenleyen Tüm İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, kendi sorumluluğu olmayan bir nedenden dolayı bir işçiyi çıkaran yönetime tepki gösterdi. Şahin, "Burası bir kamu kurumu. Bu kamu kurumunda 13 yıldır çalışan bir işçi kendi sorumluluğunda olmayan bir suç yüzünden işten çıkartılıyor. Sorumluluk başkasına ait ama çıkartılan başka işçi. İltimas dediğimiz olay burada yine gerçekleşiyor. Sorumlu iltimaslı olunca işten çıkartılmıyor ama iltiması olmayan bir gariban günah keçisi ilan edilip işten çıkartılıyor. Bunu yapan bir kamu kurumu olunca doğal olarak "Devlet kendi çıkardığı kanuna uymazsa biz başkalarına ne diyeceğiz" diyorsunuz. Bir insanın ekmeği ile oynamak bu kadar kolay mı? Ben çıkarttım gitti, birde kod verdim, tazminatını da ödemedim, işsizlik maaşı da alamaz. Bu kadar rahatlıkla bir kamu kurumu bunu yaparsa o zaman mahşeri vicdan buna razı olmaz. İnsafsız bir şekilde Allah'tan korkmadan, kuldan utanmadan bunu yapanlara bizim hatırlatmamız gerekiyor. Buna sessiz kalamayız. Bir işçi işten çıkartıldı, kod verildi, parası yok, iş arayacak, davayı açamadı, o kod da orada kaldı. Bunun bedelini kim ödeyecek" dedi.

"Ekmekle oynamak bu kadar kolay mı?" diye soran Şahin, "Erciyes dağı gibi olun patlarsınız. Bunun altından kalkamazsınız. Biz arkadaşımıza hukuki desteği vereceğiz. Hukuki hakkını alana kadar biz bu işi yapanlara beddua edeceğiz. Hukuki hakkı aldıktan sonrada bütün Türkiye beddua edecek. Bu bedduanın altından kalkamayacaksınız. Bir yanlışı düzeltmek bu kadar zor mu? Aradık ve yanlış yaptıklarını söyledik. Yanlışı kabul ettiler ama düzeltmediler. Cumhurbaşkanı yanlışını düzeltiyor, size ne oluyor. Ortada bir iltimas var. Özellikle kamu kurumlarında biz bu iltimasa asla sessiz kalmayacağız. Bunun her daim peşindeyiz. Bu yanlışlığın peşini bırakmayacağız" şeklinde konuştu. - KAYSERİ