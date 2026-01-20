Haberler

Hayaline kavuştu polis oldu

Hayaline kavuştu polis oldu
Güncelleme:
Adana'da bedensel yetersizliği nedeniyle evde eğitim gören 6. sınıf öğrencisi Mahmut Efe Denizdalan, polis olma hayalini bir günlüğüne gerçekleştirdi. Ekipler, küçük öğrencinin adına sicilli polis kartı ve üniforma hediye ederek, onunla birlikte devriye attı.

Adana'da bedensel yetersizliği nedeniyle evde eğitim gören 6. sınıf öğrencisi Mahmut Efe Denizdalan'ın polis olma hayali, bir günlüğüne bile olsa gerçeğe dönüştü.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi'nde yaşayan Mahmut Efe Denizdalan, bedensel yetersizliği nedeniyle örgün eğitime devam edemedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın evde eğitim hizmeti kapsamında, öğretmeni Emircan Öğüt'ten evinde birebir eğitim alan Mahmut Efe, derslerini aksatmadan sürdürerek başarılı bir karneyle takdir belgesi aldı. Polis olma hayalini dile getiren Mahmut Efe'ye, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri ise sürpriz yaptı. Küçük öğrencinin adına düzenlenen sicilli polis kartı ile polis üniforması kendisine hediye edildi. Bir günlüğüne polis olan Mahmut Efe, ekiplerle birlikte polis aracıyla devriye atarak hayalini yaşadı.

Büyük mutluluk yaşayan Mahmut Efe, "Çok mutluyum, polis olmayı çok istiyorum. Çok heyecanlandım, polis olmak çok güzel bir şey. Polisleri görünce dünya kadar mutlu hissettim" dedi. - ADANA

