Mahçiçek: 'Karadağ'ın kültürünü kentimizde görmekten mutluluk duyacağız'

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, " Karadağ'ın kültürünü, güzelliklerini ve doğasını kentimizde görmekten mutluluk duyacağız" dedi.

Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde Kahramanmaraş'ta düzenlenecek olan ve en az 50 ülkenin katılması hedeflenen Uluslararası EXPO 2023'ün katılımcı ülke sayısı her geçen gün artıyor. İspanya'nın ardından son olarak ise Karadağ, resmi olarak EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş'a katılacaklarını bildirdi.

Gelişmeler üzerine Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek başta olmak üzere Karadağ'ın Türkiye Büyükelçisi Peria Kastratovi, Karadağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Svetlana Perovi, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Slavica Stamatovi Vukovi, öğretim üyeleri Dr. Nevena Maanovi ve Dr. Sanja Savi, Karadağ Türkiye Büyükelçiliği'nden Dragan Krivokapi ve Lejla Trnovac Tanrıverdi'in iştirakiyle çevrimiçi toplantı düzenlendi. EXPO 2023 Özel Danışmanı Büyükelçi Erdoğan Kök'ün de hazır bulunduğu toplantıda, EXPO 2023'ün hedefleri ve projeleri anlatan Başkan Mahçiçek, kuracakları pavilyon hakkında istişarelerde bulundu. Mahçiçek, "Karadağ, ülkemizin dostane ilişkiler kurduğu ve çok yakın münasebetlerimizin olduğu önemli bir ülke. 2023 yılında düzenleyeceğimiz EXPO'da sizlerle birlikte olmak bizleri ziyadesiyle mutlu edecektir. EXPO 2023, uluslararası bir organizasyondur ve hedefimiz en az 50 ülkenin katılmasını sağlamaktır. Ayrıca Türkiye'den yerel yönetimlerin ve kurumların katılacağı organizasyondur. EXPO'ya hazırlık sürecinde kendileriyle beraber çalışacağız. Umarım kısa bir süre sonra EXPO 2023 alanımızda bir araya gelerek istişarelerde bulunuruz. Bu bağlamda sizlerin bizden istediğiniz veya yapmamız gereken çalışmalar varsa onları da duymak isteriz. Büyükelçimize ilgisi için çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha ifade etmek istiyorum, yardımcı olabileceğimiz çalışmalarda her zaman yanınızdayız. Karadağ'ın planladığımız yer hazır, alt yapısını tamamladık. Karadağ'ın kültürünü, güzelliklerini ve doğasını kentimizde görmekten mutluluk duyacağız. Karadağ ile işbirliği içerisinde çok güzel bir pavilyonu beraberce yapacağız. Umarım kendileriyle EXPO 2023 alanımızda buluşur, karşılıklı olarak bilgilendirme imkanı sağlarız. Çok özel bir alan düzenledik, sürdürülebilirliği temin etmek için çok ciddi projeler yerleştirdik. Başta Büyükelçimiz olmak üzere bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum, iyi çalışmalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karadağ'ın Türkiye Büyükelçisi Peria Kastratovi de Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'e teşekkür ederek, "EXPO 2023 vesilesiyle zaten seviyesi yüksek olan ilişkilerimizi daha da yükseltmeyi planlamaktayız" dedi.

Karadağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Svetlana Perovi ise EXPO 2023'de yer almaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, "Her şeyden evvel böyle büyük bir organizasyonu planladığınız ve gerçekleştireceğiniz için sizlere tebriklerimi ve saygılarımı sunmak istiyorum. Bu önemli organizasyonu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde yapmanızdan onur duyduk. Bizler bu önemli projede yer almaktan son derece mutluyuz. Bu proje vesilesiyle Karadağlı öğrencilerin katılımı da bizler için önemli olacaktır. Ekolojik anlamda çevrenin önemine dikkat çekmek istiyorum. Bizim için Karadağ'ı Kahramanmaraş'ta tanıtmak büyük bir onurdur. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Toplantı, teknik bilgilere ilişkin görüş alışverişinde bulunulmasıyla devam etti. - KAHRAMANMARAŞ