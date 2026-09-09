Mahalle sakinlerini çileden çıkaran ’beton bariyer’ bilmecesi

Afyonkarahisar kent merkezinde ki bir mahallede bulunan yola gelişigüzel yerleştirilen beton bariyerler, sürücülere ve mahalle sakinlerine zor anlar yaşatıyor. Araçların ancak zikzak çizerek ilerleyebildiği yolda iki aracın yan yana geçmesi imkansız hale gelirken, bariyerlerin hangi amaçla konulduğu ise belirsizliğini koruyor.

Kent merkezi Karşıyaka Mahallesi'nde cadde üzerine bırakılan beton bariyerler trafiği adeta kilitlenme noktasına getirdi. Yolun ortasına belirli aralıklarla yerleştirilen dev beton kütleler nedeniyle sürücüler, gitmek istedikleri güzergahta adeta bir sürücü kursu parkurundaymışçasına zikzak çizerek ilerlemek zorunda kalıyor. Daralan yol nedeniyle iki aracın aynı anda yan yana geçmesi imkansız hale gelirken, sürücüler sık sık karşı yönden gelen araçlarla burun buruna geliyor.

Özellikle gece saatlerinde aydınlatmanın yetersiz olduğu anlarda büyük risk taşıdığını vurgulayan vatandaşlar, yetkililerin duruma bir an önce müdahale etmesini bekliyor.

Hangi kurum tarafından ve ne gerekçeyle yerleştirildiği henüz açıklanmayan beton bariyerlerin, muhtemel bir kazaya sebebiyet vermeden önce yoldan kaldırılması ya da trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenmesi isteniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı