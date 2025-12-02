Haberler

Maduro'dan Venezuela Halkına 'Mutlak Sadakat' Sözü

Güncelleme:
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkanlık sarayı önünde kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, halkına mutlak sadakat sözü vererek, asla ihanet etmeyeceğini belirtti. ABD ile yaşanan gerginliğe de değinen Maduro, ülkesinin adil bir barış arayışında olduğunu vurguladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin halkına "mutlak sadakat" sözü vererek, "Bilin ki; size asla ama asla ihanet etmeyeceğim" dedi.

ABD ile Venezuela arasında yaşanan gerginliğin yankıları sürerken, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro başkanlık sarayı önünde toplanan kalabalığa hitaben bir konuşma yaptı. Maduro'ya eşi Cilia Flores ve üst düzey hükümet yetkilileri eşlik ederken, burada bulunan İçişleri Bakanı Diosdado Cabello'nun "şüphe ihanettir" yazan kırmızı bir beyzbol şapkası takması dikkat çekti. Konuşmasında Venezuela halkına sadakat vurgusu yapan Maduro, eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in cenazesinde verdiği sözü hatırlatarak, "Komutanımız Chavez'in naaşı başında nasıl mutlak sadakat üzerine yemin ettiysem, kendi hayatım ve huzurum pahasına da olsa, bu güzel ve kahramanca tarihi birlikte yaşayabileceğimiz zamanların ötesine dek size de mutlak sadakati sürdüreceğime yemin ediyorum" ifadelerini kullandı. Venezuela halkının çıkarlarına bağlılık sözü veren Maduro, "Bilin ki; size asla ama asla ihanet etmeyeceğim" dedi.

"Kölelik ya da sömürge barışı istemiyoruz"

Caracas'ta düzenlenen ayrı bir mitingde Venezuela'nın adil bir barış aradığını vurgulayan Maduro, ülkesinin "Psikolojik terörizm olarak tanımlanabilecek 22 haftalık bir saldırganlığa maruz kaldığını" ifade etti. ABD'nin bölgeye yaptığı askeri yığınağın kendi hükümetini istikrarsızlaştırma amacı taşıdığını savunan Maduro, "Barış istiyoruz, ama egemenlik, eşitlik ve özgürlük içeren bir barış. Kölelik ya da sömürge barışı istemiyoruz" dedi.

ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik yükselmişti

ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik Washington yönetiminin uyuşturucu kaçakçılığı suçlamaları nedeniyle yükselmişti. ABD, Eylül ayından bu yana Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik en az 21 saldırı düzenleyerek 83 kişiyi öldürmüştü. Washington yönetimi, Maduro ve üst düzey Venezuela hükümet yetkilileri tarafından yönetildiğini iddia ettiği "Cartel de los Soles" adlı uyuşturucu çetesini yabancı terör örgütü ilan ederken, ABD Başkanı Trump kartellere yönelik operasyonların kara harekatını da kapsayacak şekilde genişletilebileceğinin sinyalini vermişti. Son olarak Maduro ile telefonda görüştüğünü doğrulayan Trump, görüşme içeriğine ilişkin detay paylaşmamıştı. - KARAKAS

500
