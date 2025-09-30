Macron ve Starmer, Trump'ın Gazze Planı'na Destek Verdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Filistin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze Planı'nı memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze Planı'na dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme ve tüm rehinelerin serbest bırakılması yönündeki kararlılığını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, " İsrail'in bu konuda kararlı bir şekilde harekete geçmesini bekliyorum. Hamas'ın rehineleri derhal serbest bırakıp bu planı uygulamaktan başka seçeneği yok" değerlendirmesini yaptı. Son gelişmelerin iki devletli çözüm temelinde bölgede kalıcı bir barışın inşası için ilgili tüm ortaklarla yapılacak kapsamlı görüşmelerin önünü açması gerektiğini vurgulayan Macron, "Fransa katkıda bulunmaya hazırdır ve her iki tarafın taahhütleri konusunda dikkatli olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Starmer: "Trump'ın çabalarını destekliyoruz"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise, yayınladığı yazılı açıklamada Trump'ın savaşı sona erdirme konusundaki liderliği için minnettar olduğunu belirterek, "Trump'ın çatışmaların sona erdirilmesi, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze halkına acil insani yardımın sağlanması yönündeki çabalarını güçlü biçimde destekliyoruz. Bu bizim en öncelikli meselemizdir ve derhal gerçekleşmelidir" dedi. Tüm taraflara, ABD'nin önerisini hayata geçirmek ve sonuçlandırmak için harekete geçme çağrısında bulunan Starmer, "Hamas artık bu planı kabul etmeli, silahlarını bırakmalı, tüm kalan rehineleri serbest bırakarak bu acıya son vermelidir" ifadelerini kullandı. Ortaklarıyla birlikte kalıcı ateşkese dönük çabaları sürdüreceklerini vurgulayan Starmer, "Hepimiz, Gazze'deki savaşı sona erdirmek ve Filistinliler ile İsraillilerin yan yana, güvenlik ve emniyet içinde yaşayabilecekleri sürdürülebilir bir barış sağlamak için ortak bir çabaya bağlıyız" hatırlatmasında bulundu.

Filistin yönetimi: "Ortaklarla birlikte çalışma taahhüdümüzü yineliyoruz"

Filistin yönetimi de Trump'ın Gazze Planı'nı memnuniyetle karşıladı. Filistin yönetiminden yapılan açıklamada, Trump'ın "Barışa giden yolu bulma konusundaki yeteneğine güven duyulduğu" belirtilerek, "Gazze'deki savaşı sona ermesini, Gazze'ye yeterli insani yardım ulaştırılmasını, rehinelerin ve tutukluların serbest bırakılmasını, Filistin halkını koruyacak mekanizmaların kurulmasını, her iki taraf için ateşkes ve güvenliğin sağlanmasını, toprak ilhakının önlenmesini, Filistinlilerin yerinden edilmesinin durdurulmasını, uluslararası hukuku ihlal eden tek taraflı eylemlere son verilmesini, Filistin'in alıkonulan vergi gelirlerinin serbest bırakılmasını ve İsrail'in tam olarak geri çekilmesini sağlayacak kapsamlı bir anlaşma için ABD, bölge ülkeleri ve ortaklarla birlikte çalışma konusundaki taahhüdümüzü yineliyoruz" denildi.

"Modern ve demokratik bir Filistin devleti istiyoruz"

Kapsamlı bir anlaşmanın iki devletli çözüme dayalı adil barışa giden yolu açacağı hatırlatılan açıklamada, "Filistin'in New York'taki uluslararası konferansta Filistin reform programının tamamlanmasına ilişkin verdiği taahhütleri yeniden teyit ediyoruz. Bunlara savaşın bitiminden sonraki bir yıl içinde başkanlık ve parlamento seçimlerinin yapılması ve seçimlerde aday olan tüm kişilerin Filistin Kurtuluş Örgütü'nün siyasi programına, uluslararası taahhütlerine, uluslararası meşruiyete ve tek sistem, tek yasa ve tek meşru Filistin güvenlik gücü ilkesine bağlı kalmasının sağlanması da dahildir. Modern, demokratik, silahtan arındırılmış, çoğulculuğa ve barışçıl iktidar devrine bağlı bir Filistin devleti arzumuzu yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Filistin yönetiminin bölgede barış, güvenlik ve istikrar adına ABD dahil tüm taraflarla yapıcı bir şekilde işbirliği yapmaya hazır olduğu vurgulandı. - PARİS