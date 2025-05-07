Macaristan'dan Gelen Ziyaret: Alp Kıyafetiyle Söğüt'e Geldi

Macaristan, Türk-Macar Turan Vakfı Başkanı Andras Zsolt Biro, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bilecik'in Söğüt ilçesini ziyaret ederken, alp kıyafeti giydi.

Ziyaret programı kapsamında ilk olarak Söğüt İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer'i makamında ziyaret eden Biro, ilçenin tarihi, kültürel ve sosyal yapısına ilişkin bilgi aldı. Ziyaretin devamında, ilçenin önemli tarihi mekanları arasında yer alan Kaymakam Çeşmesi ve Kuyulu Mescid'i gezen Biro, ardından geleneksel Türk kültürünü yaşatma amacıyla faaliyet gösteren han sanat işletmesini ziyaret etti. İşletmede, Alp kostümleri üretim sürecini yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında detaylı bilgi edindi.

Ertuğrul Gazi Türbesi'ni de ziyaret eden Andras Zsolt Biro, türbe girişinde geleneksel Alp kıyafetleriyle "Saygı Nöbeti" tutan askerlerin nöbet değişimi törenini ilgiyle takip etti. Törende gerçekleştirilen geleneksel selam duruşu ziyaretçilere anlamlı anlar yaşattı.

Ziyaret, Kaymakam Ömer Faruk Tuncer'in Biro'ya Söğüt anısına hediye takdim etmesiyle sona erdi. - BİLECİK