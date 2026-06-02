Muğla NAK Arama Kurtarma Köpekleri Macaristan'da sahaya indi

Macaristan'ın Hajdszoboszl kentinde, afetlere hazırlık ve uluslararası iş birliği adına çok önemli bir organizasyon gerçekleştirildi. Kısa adı HSKME olan Macaristan Arama Kurtarma ekibinin ev sahipliğinde düzenlenen, ilk uluslararası ortak eğitim programı başarıyla tamamlandı.

Stratejik öneme sahip eğitim programına Türkiye'den Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Romanya'dan ROVE ve ev sahibi Macaristan'dan HSKME temsilcileri katılım sağladı.

Üç gün boyunca kesintisiz devam eden yoğun programda katılımcılar; araştırma teknikleri ve mentorluk uygulamalarında aktif olarak yer aldı. Uluslararası ekipler halinde çalışan uzmanlar, acil durum müdahalesi ve afet yönetimi alanlarındaki bilgi, beceri ve saha deneyimlerini birbirlerine aktardı.

Muğla'nın gururları, Tayga ve Foxy Macaristan'da

Uluslararası eğitim programının en dikkat çeken ve başarıyla öne çıkan unsurları ise Türkiye'yi temsilen katılan NAK Arama Kurtarma ekip üyeleri ile Muğla NAK bünyesinde görev yapan eğitimli arama köpekleri Tayga ve Foxy oldu.

Köpek idarecileri eşliğinde zorlu parkurlarda ve senaryolarda görev alan Tayga ve Foxy, gerçekleştirilen tatbikat ve uygulamalarda uluslararası ekiplerle kusursuz bir uyum içinde çalıştı. Muğla ekibinin ve arama köpeklerinin performansı, Avrupalı meslektaşlarından tam not aldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı