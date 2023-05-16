Lütfü Savaş, Hristiyan ve Musevi Toplumunun Önde Gelen İsimleriyle Bir Araya Geldi

Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, Afet Koordinasyon Merkezi’nde Avrupa Baptist Kiliseleri Genel Sekreteri Alan Donaldson ve Protestan Baptist Kiliseleri Derneği Adana Şubesi üyeleri ile depremde hayatını kaybeden Antakya Yahudi Cemaati Başkanı Şaul Cenudioğlu’nun kardeşi Azur Cenudioğlu ile bir araya geldi.

Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, Afet Koordinasyon Merkezi'nde Avrupa Baptist Kiliseleri Genel Sekreteri Alan Donaldson ve Protestan Baptist Kiliseleri Derneği Adana Şubesi üyeleri ile depremde hayatını kaybeden Antakya Yahudi Cemaati Başkanı Şaul Cenudioğlu'nun kardeşi Azur Cenudioğlu ile bir araya geldi.

Başkan Savaş, Hristiyan ve Musevi toplumunun önde gelen isimleriyle buluştu. Buluşmada, Hatay'a yapılabilecek yardımlar ve acil ihtiyaçlar hakkında Savaş'tan bilgi aldı. Protestan Baptist Kiliseleri Derneği Adana Şubesi Başkanı Meryem Çakmak, Vaftiz Kiliseleri Vakfı Başkanı Ertan Çevik'in de yardım için yeni talepler doğrultusunda çalışmalara başlayacağını belirtti.

Depremlerde yaşamını yitiren Antakya Yahudi Cemaati Başkanı Şaul Cenudioğlu'nun kardeşi Azur Cenudioğlu, "Depremle birlikte topluluk son buldu. Milattan önce 300'den bugüne kadar buradaydık, Antakya'nın önemi bizim için bambaşkaydı" dedi.

Savaş da görüşmede farklı din ve etnik kökene mensup insanların yaşadığı Hatay'ın renkli yapısını, birliğini, beraberliğini ve kardeşlik bağının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Depremin ilk anından itibaren enkaz altına kalanlar ile yardım çalışmalarına katılan insanlar birbirlerine dinini ırkını sormadı. Tek amaç yardımlaşma ve dayanışmaydı. Hatay'da binlerce yıldır insanlar komşusuna arkadaşına dinini sormadan huzur içinde yaşadı, birbirlerinin dini bayramlarını kutladı. Antakya öyle bir yer ki ilk kilise ilk cami burada inşa edildi. Hatta Müslümanlar ilk camilerine Antakya'da Hristiyanlığı kabul eden ilk kişi olan Habib-i Neccar'ın adını verdi."

Yahudi toplumunun Antakya'nın bir parçası olduğunu belirten Başkan Savaş sözlerini, şöyle tamamladı:

"Antakya'nın güzelliği farklı dinlere inanan bizlerin birlikte yaşamasından kaynaklanıyor. Yahudi cemaatinin bu nedenle mutlaka burada olması gerekiyor. Bunun için de ne yapılması gerekiyorsa elimizden geldiğince yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."