Lüleburgaz'da 1. Kitap ve Edebiyat Günleri Başlıyor

Lüleburgaz Belediyesi 22 Eylül ile 1 Ekim günleri arasında Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi’nde çok sayıda yazar ve yayınevinin yer alacağı Lüleburgaz 1. Kitap ve Edebiyat Günleri’ne ev sahipliği yapacak.

Lüleburgaz Belediyesi 22 Eylül ile 1 Ekim günleri arasında Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde çok sayıda yazar ve yayınevinin yer alacağı Lüleburgaz 1. Kitap ve Edebiyat Günleri'ne ev sahipliği yapacak.

"Kentler kültür üretir" anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Lüleburgaz Belediyesi, kitapseverlerin uzun yıllardır heyecanla beklediği 1. Kitap ve Edebiyat Günleri'ni düzenleyecek. LYSA Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilecek 1. Kitap ve Edebiyat Günleri'ne birbirinden ünlü yazarlar konuk olacak.

Tam 10 gün boyunca dolu dolu aktivitelerle sürecek Lüleburgaz Belediyesi 1. Kitap ve Edebiyat Günleri'nde ünlü yazarların imza günlerinin yanı sıra söyleşiler de gerçekleştirilecek. Etkinlikte, Beyaz Balina Yayınları, İthaki Yayınları, Kırmızı Kedi Yayınevi, Koridor, Arkadya, Go, Martı, Metis, Panama, Günışığı, Eksik Parça, Olimpos Yayınları, Hayy Kitap, Pegasus, Ayrıntı, İşler Kitabevi ve yerel kitabevleri yer alacak.