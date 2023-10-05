Lüleburgaz Belediyesi Tarafından Yenilenen Emrullah Efendi Caddesi Trafiğe Açıldı

Lüleburgaz Belediyesi’nin tamamen güvenli ve konforlu hale getirerek yenilediği Emrullah Efendi Caddesi trafiğe açıldı. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, “Lüleburgaz halkı her şeyin en iyisini hak ettiği gibi modern, konforlu ve çağdaş yolları kullanmayı hak ediyor. Lüleburgazlılara, saygıdeğer komşularımıza göstermiş oldukları bu sabırdan dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Lüleburgaz Belediyesi'nin tamamen güvenli ve konforlu hale getirerek yenilediği Emrullah Efendi Caddesi trafiğe açıldı. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Lüleburgaz halkı her şeyin en iyisini hak ettiği gibi modern, konforlu ve çağdaş yolları kullanmayı hak ediyor. Lüleburgazlılara, saygıdeğer komşularımıza göstermiş oldukları bu sabırdan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Lüleburgaz'ın en önemli arterlerinden Emrullah Efendi Caddesi, dün trafiğe açıldı.

Yaklaşık 1 buçuk ay süren çalışmayla konforlu ve güvenli hale getirilen Emrullah Efendi Caddesi, vatandaşların kullanımına açıldı.

"LÜLEBURGAZ HALKI MODERN, KONFORLU VE ÇAĞDAŞ YOLLARI KULLANMAYI HAK EDİYOR"

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, çalışmaların tamamlanmasının ardından trafiğe açılan caddede incelemelerde bulunarak, Fen İşleri Müdürü Mehmet İbrikçi'den bilgiler aldı.

Gerenli, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"16 Ağustos'ta başlayan bu yoğun çalışma temposunda emek harcayan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, özellikle Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan bütün çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Lüleburgaz'ın önemli arterlerinden birisi. Maalesef pandemi nedeniyle bazı işlerimizi ertelemek zorunda kaldık, altyapı ve yollarla ilgili. Başka şeylere öncelik vermiştik ama burayla ilgili çalışmalarımız hep programımızdaydı, bu sene hayata geçirdik. Lüleburgaz halkı her şeyin en iyisini hak ettiği gibi modern, konforlu ve çağdaş yolları kullanmayı hak ediyor. Bu yönde arkadaşlarımın yapmış olduğu çalışmalar artık sona erdi. ve bugün itibariyle bu yolu trafiğe açtık. Yayalaştırma bölgesinde bu süreç içerisinde bir takım sorunlar yaşandı elbette. Maalesef çok fazla araç girmek zorunda kaldı. Bu bölgedeki esnafımız biraz sorunlar yaşadı, komşularımız sorunlar yaşadı. Bir kez daha sevgili Lüleburgazlılara, saygıdeğer komşularımıza göstermiş oldukları bu sabırdan dolayı çok teşekkür ediyorum ve Lüleburgazımıza hayırlı olmasını diliyorum."

5 BİN METREKARE KAPLAMA YAPILDI

Emrullah Efendi Caddesi'nde 350 metre uzunluğundaki bölümde gerçekleştirilen çalışma kapsamında yaklaşık 5 bin metrekare kaplama yapıldı. Bu çalışmanın 3 bin 500 metrekaresi yolda, 1500 metrekaresi ise kaldırımlarda uygulandı. Yolun bir önceki haline göre kaldırımlardaki yükseklik azaltılarak, 7,5 santimetre olarak ayarlandı. Araçların kaldırımlara çıkmasını önlemek için reflektörlü babalar yerleştirildi. Master Plan doğrultusunda yolun sağ tarafında cepler oluşturuldu. Böylelikle araçların park edebileceği noktalar belirlenerek yaşanabilecek park sorunlarının önüne geçilmiş oldu.

Caddede kullanılan malzeme diğer sokaklarda kullanılan kilit parke taştan farklı olarak birbirine geçmeli 'S taşı' kullanıldı. Yolda aynı zamanda erişilebilirlik anlamında engelliler de düşünülerek, yolun bir tarafındaki kaldırıma kabartmalı hissedilebilir yüzeyli zemin döşendi.