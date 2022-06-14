Lüleburgaz Belediyesi'nin Üreteceği Ayçiçek Yağları Yıl Sonunda Sofralarda Olacak

Lüleburgaz Belediyesi Tarımsal Hizmetler Birimli Uzmanı Necmi İnci ile birlikte ihtiyaç sahibi Lüleburgazlılar için yetiştirilen ayçiçek tarlasını inceleyen Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Elde edeceğimiz ayçiçek yağları bu yıl sonunda komşularımızın sofralarında olacak" dedi.

Lüleburgaz Belediyesi'nin "üreten belediye" sloganıyla 380 dönümlük tarım arazisinde ekimini gerçekleştirdiği ayçiçekleri sorunsuz bir şekilde büyüyor. Tarımsal Hizmetler Birimi Uzmanı Necmi İnci ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından bakımı yapılan ayçiçekleri, hasat yapıldıktan sonra ihtiyaç sahibi Lüleburgazlıların sofralarına gönderilecek.

TARIM ARAZİLERİ BOŞ KALMIYOR

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de ayçiçek tarlasında incelemelerde bulundu.

380 dönümlük tarlada Necmi İnci ile birlikte incelemelerde bulunan ve İnci'den bilgi alan Başkan Gerenli, tarımsal üretimin önemine vurgu yaptı. Lüleburgaz Belediyesi'nin "üreten belediye" ve "tarladan sofraya" anlayışıyla hiçbir tarımsal arazisini boş bırakmadığının altını çizen Başkan Gerenli, belediyenin tarım arazilerinde üretilen tüm ürünlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara gönderildiğini söyledi.

"KOMŞULARIMIZIN SOFRALARINDA OLACAK"

Başkan Gerenli, özellikle son yıllarda fiyatlarında büyük artış yaşanan ayçiçek yağlarının da yakın zamanda Lüleburgaz'a kazandırılacağını söyleyerek, "Tarımsal Hizmetler Birimi Uzmanımız Necmi İnci ile birlikte halkımız için yetiştirdiğimiz ayçiçeklerindeki son durumu inceledik. Elde edeceğimiz ayçiçek yağları bu yıl sonunda komşularımızın sofralarında olacak" diye konuştu.

ANKA / Yerel