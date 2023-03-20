Lüleburgaz Belediye Başkanı Gerenli, Trakyalı Kadın Yazarlarla Buluştu

Trakyalı kadın yazarların düzenlediği imza gününde konuşan Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, “Kentimizin ve bölgemizin yazınsal hayatına kattıkları değer için her birine teşekkür ediyorum. Sanatın ve sanatçının her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Trakyalı kadın yazarların düzenlediği imza gününde konuşan Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Kentimizin ve bölgemizin yazınsal hayatına kattıkları değer için her birine teşekkür ediyorum. Sanatın ve sanatçının her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Trakyalı kadın yazarların Lüleburgaz'da bir kitap kafede düzenledikleri imza gününe katıldı. İmza gününde Asya Nur Şener, Elif İpek Bilek, Emine Gürtoprak Özdilek, İnci Yılmaz Şimşek, Nefise Serra, Namigar Durak Başbuoğlu ve Selcan Aktaş, kitaplarını okurları için imzaladı. Trakya'nın yazınsal hayatına katkı sunan sanatçıları ziyaret eden Başkan Gerenli, yazarlarla bir süre sohbet etti.

"SANATIN VE SANATÇININ YANINDAYIZ"

Şiirden öyküye, çocuk edebiyatından romana kadar geniş bir yelpazade eserler ortaya koyan kadın yazarların, Trakya'nın yazınsal hayatının gelişmesi için önemli bir sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini söyleyen Başkan Gerenli, "Kentimizin ve bölgemizin yazınsal hayatına kattıkları değer için her birine teşekkür ediyorum. Sanatın ve sanatçının her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.