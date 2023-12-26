Lüleburgaz Belediye Başkanı Gerenli Bulgaristan'da Anma Törenine Katıldı

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde Türkan bebek ve tüm soydaşlar anısına düzenlenen anma törenine katıldı.

Gerenli, Bulgaristan'da 1984 yılında soydaşlara yapılan asimilasyonlar karşısındaki direnişte annesinin kucağında şehit edilen bebek Türkan Feyzullah ve tüm soydaşlar için Kirkovo'da düzenlenen anma törenine katıldı.

Hak ve Özgürlükler Hareketi milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda soydaşın katıldığı törenin ardından Türkan bebeğin mezarı ziyaret edildi, karanfil bırakıldı.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Bulgaristan'da 1984 yılında soydaşlarımıza yapılan asimilasyonlar karşısındaki direnişte annesinin kucağında şehit edilen Türkan Feyzullah bebeğimiz ve tüm soydaşlarımız için Kirkovo'da düzenlenen anma programına katıldık. Tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.