Haberler

Lösemili Çocuklar Haftası'nda Farkındalık İçin Önemli Ziyaret

Lösemili Çocuklar Haftası'nda Farkındalık İçin Önemli Ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, LÖSEV yetkilileri ile bir araya gelerek lösemili çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekti ve desteklerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Ziyaret sırasında, farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan etkinlikler ve lösemili çocuklara verilmesi planlanan destekler ele alındı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar makamında ağırladığı Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) yetkilileri ile lösemili çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekilerek onlara sağlanan desteklerin sürdürülmesi konuları ele alındı.

LÖSEV yetkilileri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası farkındalık etkinlikleri kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete LÖSEV'i temsilen İzmir İl Koordinatörü Ebru Alkan, Sosyal Hizmetler Koordinatörü Serap Kırcı, MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu ile sağlığına kavuşan kahramanlarımız katıldı. Görüşmede, Lösemili Çocuklar Haftası'nın önemi, lösemi hastalığı hakkında toplum bilincinin artırılması ve lösemili çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekilerek onlara sağlanan desteklerin sürdürülmesi konuları ele alındı.

LÖSEV heyeti, bu özel haftada lösemiye dikkat çekmek için toplumun, dayanışmanın ve yaşam enerjisinin sembolü "Turuncu" renkle birleşerek farkındalığa katılımının önem taşıdığını vurguladı.

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, LÖSEV heyetini ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek, lösemili çocukların mücadelesine üniversite olarak tam destek verdiklerini ifade etti. Rektör Kibar, "LÖSEV'in kıymetli çalışmalarını desteklemek ve lösemi farkındalığını üniversite camiası içinde yaymak temel sorumluluklarımızdandır. Üniversitemiz, lösemiyle savaşan çocuklarımızın yanındadır" dedi.

Ziyaret esnasında Rektör Prof. Dr. Rana KİBAR'a, haftanın sembolü olan, lösemi ile mücadele ve yaşama tutunmayı temsil eden turuncu kurdele takıldı. Rektör Kibar ise görüşmede hazır bulunan ve lösemiyi yenerek sağlıklarına kavuşan çocukların azimli mücadelesini takdir ettiğini belirterek, onlara moral vermek amacıyla özel olarak hazırlanan hediyeleri bizzat takdim etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet dileklerinin ardından fotoğraf çekimi ile sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açtı

Erdoğan, Özgür Özel'in Ümraniye'deki sözleri için harekete geçti
Atatürk için mevlüt okutulacak olması Mehmet Boynukalın'ı rahatsız etti

Müftülüklere gönderilen Atatürk talimatından rahatsız: Caiz değildir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
LGS kapsamında merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav tarihi belli oldu
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Eşini yere yatırıp defalarca bıçakladı, vatandaşlar güçlükle durdurabildi

Sokak ortasında dehşet! Yere yatırdı, araya giren kimse durduramadı
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
Taş ocağındaki göçükten kahreden haber! İşçinin cansız olma ihtimali kalmadı

Göçükteki işçi için tüm umutlar tükendi, arama çalışmaları durduruldu
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.