Lösemili Çocuklar Haftası'nda Farkındalık İçin Önemli Ziyaret

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar makamında ağırladığı Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) yetkilileri ile lösemili çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekilerek onlara sağlanan desteklerin sürdürülmesi konuları ele alındı.

LÖSEV yetkilileri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası farkındalık etkinlikleri kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete LÖSEV'i temsilen İzmir İl Koordinatörü Ebru Alkan, Sosyal Hizmetler Koordinatörü Serap Kırcı, MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu ile sağlığına kavuşan kahramanlarımız katıldı. Görüşmede, Lösemili Çocuklar Haftası'nın önemi, lösemi hastalığı hakkında toplum bilincinin artırılması ve lösemili çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekilerek onlara sağlanan desteklerin sürdürülmesi konuları ele alındı.

LÖSEV heyeti, bu özel haftada lösemiye dikkat çekmek için toplumun, dayanışmanın ve yaşam enerjisinin sembolü "Turuncu" renkle birleşerek farkındalığa katılımının önem taşıdığını vurguladı.

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, LÖSEV heyetini ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek, lösemili çocukların mücadelesine üniversite olarak tam destek verdiklerini ifade etti. Rektör Kibar, "LÖSEV'in kıymetli çalışmalarını desteklemek ve lösemi farkındalığını üniversite camiası içinde yaymak temel sorumluluklarımızdandır. Üniversitemiz, lösemiyle savaşan çocuklarımızın yanındadır" dedi.

Ziyaret esnasında Rektör Prof. Dr. Rana KİBAR'a, haftanın sembolü olan, lösemi ile mücadele ve yaşama tutunmayı temsil eden turuncu kurdele takıldı. Rektör Kibar ise görüşmede hazır bulunan ve lösemiyi yenerek sağlıklarına kavuşan çocukların azimli mücadelesini takdir ettiğini belirterek, onlara moral vermek amacıyla özel olarak hazırlanan hediyeleri bizzat takdim etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet dileklerinin ardından fotoğraf çekimi ile sona erdi. - MANİSA