Lösemiyi yenen İkranur 3 yıl sonra okula döndü, çiçek ve balonlarla karşılandı

Adana'da 3 yıl önce okula başlayacağı gün hastaneye kaldırılan ve lösemi teşhisi konulan 13 yaşındaki İkranur Damla, lösemiyi atlattıktan sonra 3 yılın ardından yeniden okula döndü. İkranur, okul bahçesinde arkadaşları ve öğretmenleri tarafından balon ve çiçeklerle karşılandı. Genç kız, "Onkoloji veya çocuk doktoru olup benim gibi kansere yakalanan çocukları kurtarmak istiyorum" dedi.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda okuyan 8. sınıf öğrencisi İkranur Damla Erol, 3 yıl önce okula başlayacağı gün hastalanıp hastaneye kaldırıldı. Küçük İkranur'a lösemi teşhisi konularak hastaneye yatırıldı. Tedavi süreci boyunca Erol ailesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi arasında mekik dokudu. Hal böyle olunca da hemşire anne Arzu (36) ile gıda sektöründe çalışan baba Adem Erol (42), çalıştıkları iş yerlerinden de ayrılmak zorunda kaldı.

Uzaktan eğitim ile okulundan geri kalmadı

Bu sırada İkranur Damla Erol için okulunun yönlendirmesiyle uzaktan eğitim verildi ve küçük kız 6 ve 7.sınıfı tamamladı. Doktorların yoğun çabaları, ağır kemoterapiler, sayısız kontrol ve aylarca süren hastane günlerinin ardından İkranur, yapılan son kontrollerinde hastalığa dair bulguya rastlanmadı yeniden okuluna döndü. İkranur, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından okul bahçesinde çiçekler ve balonlarla karşılandı. Genç kızın arkadaşları balonları gökyüzüne bıraktı herkes 'Hayat Bayram Olsa' şarkısıyla doyasıya eğlendi. Şimdi tek kişilik sınıfta birebir eğitim gören İkranur, önümüzdeki dönem ise doktorlarının kararıyla yeniden sınıf arkadaşlarının yanına dönebileceği belirtildi.

"1 yıl boyunca hastaneden hiç çıkamadım"

Yaşadığı süreci İhlas Haber Ajansı'na anlatan İkranur Damla Erol, zor günler geçirdiğini ancak hiçbir zaman pes etmediğini belirterek, "Hastaneye gittiğimde okula geleceğime inanıyordum ama onkoloji servisinde yatmak zorunda kaldım. 1 yıl boyunca hastaneden neredeyse hiç çıkamadım. Okulu çok özlüyordum. Okula gitmek en büyük hayalimdi. Ben o süreçleri yaşadım ve benim gibi çocukları kurtarmak istiyorum. O sebeple de onkoloji veya çocuk doktoru olup onlara destek olmak istiyorum" dedi.

Öğretmenleri ve arkadaşlarının hazırladığı sürpriz karşısında mutlu olduğunu ifade eden Erol, "Karşılamalarında çok mutlu oldum. Hocalarımı ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Bu süreç zorluydu, ben saçlarımı kaybettim ve o halimi sosyal medyada paylaştım. Hiç o halimi paylaşmaktan gocunmadım, o halimden de mutluydum. Benim gibi çocuklar asla pes etmesinler" şeklinde konuştu.

"Üzüntümüz çok büyüktü"

Kızının yaşadığı süreci anlatan baba Adem Erol ise, "Kızımın lösemi olduğu ortaya çıktı ve biz okula gelmesini beklerken onkoloji servisinde yatmaya başladı. Üzüntümüz çok büyüktü, darmadağın olmuştuk. Sürekli eşimle hastanedeydik ve işlerimizi bıraktık. Ancak çok şükür ki tedaviler sonucu İkranur hastalığı atlattı. İkranur'u öğretmenleri ve arkadaşlarının karşılamaları bizi çok mutlu etti. İkranur'da okula geldiği için çok mutlu oldu" ifadelerini kullandı. - ADANA