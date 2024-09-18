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Lösemi Tedavisi Gören Çocuklar Moral Etkinliğinde Buluştu

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Adana'da lösemi tedavisi gören çocuklar, dünyanın dört bir yanında sıklıkla yapılan kemik iliği bağışçılığına dikkat çekmek için moral etkinliğinde bir araya geldi. Kardeşinin iliğiyle hayata tutunan Melek Sürer, tüm bağışçıları destek olmaya davet etti.

Adana'da lösemiye yakalandıktan sonra ilik nakli ile sağlıklarına kavuşan çocuklar moral etkinliğinde bir araya geldi. Kardeşinden aldığı ilikle hayata tutunan Melek, "2 kez kardeşimden ilik aldım. Tedavim halen devam ediyor. Donör olmanız bizler için çok önemli" dedi.

Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü nedeniyle Acıbadem Adana Hastanesi'nde onkoloji hastası çocuklar için moral etkinliği düzenlendi. Hastanenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte çocuklar palyaço ile dans edip oyunlar oynadı. Doktorlar ise ailelere bilgilendirme yapıp kemik iliği bağışının öneminden bahsetti.

Kardeşinin iliğiyle hayata tutundu

Etkinliğe Hatay'dan katılan 17 yaşındaki Melek Sürer, bu çocuklardan sadece bir tanesi. Melek'e 6 aylıkken lösemi teşhisi konuldu ve 14 yaşına gelene kadar birçok tedavi gördü. 14 yaşındayken erkek kardeşi Ahmet Emir'den kemik iliği transferi yapıldı ancak ilk tedavide istenilen sonuç alınmayınca 2. ameliyatı oldu ve Melek'in tedavisi halen devam ediyor.

"Donör olmanız çok önemli"

Kemik iliği bağışının öneminden bahseden Melek Sürer, "Benim donörüm kardeşim oldu ve 2 kere ameliyat oldum. Ancak herkes bu kadar şanslı olamıyor. 2 kez kardeşimden ilik aldım. Tedavim halen devam ediyor. Donör olmanız bizler için çok önemli. Ben okulumdan, arkadaşlarımdan hep geri kaldım. Şu anda okula gitmiyorum. Herkesi kemik iliği bağışçısı olmaya davet ediyorum" dedi.

17 yaşındaki Osman Kürşat Renkliova'ya da 2 sene önce lösemi teşhisi konuldu ve gönüllü donörden kemik iliği nakli olarak tedavi oldu. Kontrolleri devam eden Renkliova da hastalığı nedeniyle liseyi dışarıdan okuduğunu, kemik iliği bağışçılığının çok önemli olduğunu söyledi.

Lösemiyi yendi savcı oldu

Öte yandan, etkinliğe lenfomayı yendikten sonra hukuk fakültesini bitiren ve cumhuriyet savcısı olan Yasir Açık da katıldı. Savcı Açık, hasta çocuklara ve ailelerine asla pes etmemeleri gerektiğini anlattı.

"Bağışçı sayısı arttı"

Gazetecilere konuşan Çocuk Hematolojisi Uzmanı ve Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Bülent Antmen ise ülkemizde bağışçı sayısının son yıllarda arttığını anlatarak, "Bağışçıların yüzde 75'i maalesef akraba dışı. Dünyada 40 milyonu aşkın bağışçı var. Türkiye'de bu sayı 1 milyonu geçti. Türkiye'deki nakillerin yüzde 80'i karşılanıyor. Tüm merkezlerde çocuklara 2 binin üzerinde, yetişkinlere ise 8 binin üzerinde nakil yapıyoruz. Küçük bir form imzalayıp bağışçı olabilirsiniz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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