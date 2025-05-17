Lise Öğrencilerinin Tasarladığı İnsansı Robot ve Robot Köpek Fuarı Büyüledi

Lise Öğrencilerinin Tasarladığı İnsansı Robot ve Robot Köpek Fuarı Büyüledi
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda, lise öğrencileri tarafından tasarlanan insansı robot ve robot köpek, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Projeler, öğrencilere robotik ve yazılım alanlarında deneyim kazandırıyor.

Lise öğrencilerinin tasarladıkları insansı robot ve köpek ilgi çekti

SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda, lise öğrencileri tarafından tasarlanan insansı robot ve robot köpek, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin yer aldığı fuarda, özellikle robotik projeler dikkat çekti. Yaklaşık 1 yıldır projeleri üzerinde çalışan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hakkı Yılmaz, fuar sürecinde öğrencileriyle birlikte ortaya koydukları başarıdan memnun olduklarını dile getirdi.

İnsansı robot komut alıyor, hareketleri taklit ediyor

Öğrencilerin geliştirdiği insansı robot, cep telefonuyla verilen komutlara göre hareket ediyor, karşısındaki kişinin kafa ve kol hareketlerini taklit edebiliyor. Plastik malzemeden üretilen robot, 23 motor yardımıyla 22 farklı bölgesini hareket ettirebiliyor. Bluetooth bağlantısı ve kamera yardımıyla insan hareketlerini algılayabilen robot, omuz, kol, parmak, kafa, ağız ve göz gibi organları kontrol edebiliyor.

Robot köpek askeri amaçla geliştiriliyor

Projeler arasında dikkat çeken bir diğer tasarım ise öğrenciler tarafından geliştirilen silahlı robot köpek oldu. Robot köpeğin, savaş alanlarında asker kaybını azaltmak amacıyla kullanılabilecek bir model olduğunu ifade eden Hakkı Yılmaz, projenin ilerleyen süreçte daha da geliştirileceğini söyledi.

Öğrenciler de bu projelerin kendilerini robotik ve yazılım alanlarında geliştirdiğini, gelecek hedeflerine yön verdiklerini ifade ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN KALYONCU - Yerel
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