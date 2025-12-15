Haberler

Lise öğrencilerinden anlamlı destek

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde lise öğrencileri, Türk Kızılay'ı ile birlikte ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı.

Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Kızılay Kulübü öğrencileri, Türk Kızılay Dicle İlçe Temsilciliği ile iş birliği içinde kış öncesi yardım dağıtım çalışmalarına katıldı. Yardım etkinliğinde 50 aileye toplamda 65 gıda kolisi yardımı, 200 adette bot ve mont dağıtımı yapıldı.

yardım etkinliğine Türk Kızılay Dicle İlçe Başkanı Mehmet Hanefi Akalp ile Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Kızılay Kulübü öğrencileri katıldı. - DİYARBAKIR

