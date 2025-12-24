Libya'dan gelen askeri heyet uçak kazasının yaşandığı bölgede
Libya'dan gelen askeri heyet, Ankara'nın Haymana ilçesinde meydana gelen uçak kazasının ardından bölgeye ulaşarak çalışmalara katıldı. Arama kurtarma faaliyetlerine Türk ekiplerin yanı sıra Libya'dan da bir ekip destek veriyor.
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak dün gece saatlerinde Ankara'nın Haymana ilçesinde düştü. Dün gece saatlerinden itibaren yapılan arama çalışmalarına çok sayıda ekip katılım sağlıyor. Türk ekiplerinin yanı sıra kazanın yaşandığı bölgeye Libya'dan da bir ekip olay yerinde çalışma yapmak ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak için geldi. Libya'dan gelen ekibe Libya'nın Ankara Büyükelçisi Mustafa el-Kuleyb eşlik etti. - ANKARA