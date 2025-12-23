Bakan Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad'ı kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ı kabul etti.
Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı. - ANKARA
