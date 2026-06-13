İstanbul'da LGS heyecanı başladı

8'inci sınıf öğrencilerinin ter döktüğü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 1'inci oturumu sabah 09.30 itibariyle başladı. Büyük bir heyecanla sınava giren öğrencilerin aileleri de, aynı heyecanla çocuklarını okul bahçesinde bekledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik yaptığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 1'inci oturumu başladı. Milyonlarca öğrenci, sabah saatlerinden itibaren heyecanla okul bahçesinde sınav saatini beklerken, kimlik ve sınav giriş belgeleri ile belirlenen sınıflarda yerlerini aldı. Ayrıca veliler de okulun bahçesinde çocuklarını heyecanla bekledi.

İstanbul'da sınavın gerçekleştirildiği okullardan biri olan Fatih Atatürk Çağdaş Yaşam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Beylikdüzü Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesine gelen öğrenci ve velilerin büyük heyecan yaşadığı görüldü.

1 milyon 22 bin 658 öğrenci, gelecekleri için bugün ter dökecek. Sınav bu yıl yurt içinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin okulda, yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Katılım zorunluluğunun bulunmadığı sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.

Çocuğunu heyecanla bekleyen Necmettin Akdeniz, "Biz onlardan daha da heyecanlıyız. İnşallah başarılı olur çalıştığının hakkını alır" dedi.

Veliler olarak çok duygusal olduğunu belirten Bedriye Esentürk, "Yaklaşık 1 yıldır bu ana çalıştık. İnşallah bütün çocuklarımız için hayırlısı olur. Güzel sonuçlar alırlar, emekleri boşa gitmez. Biz veliler de çok duygusalız" ifadelerini kullandı.

İki oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu saat 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek.

İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre tanınacak.

Oturumlar arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler okul bahçelerine çıkabilecek ve ihtiyaçlarını giderebilecek.

Sonuçlar 10 Temmuz'da

Sınav sonuçları, 10 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak. Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1 ve 2'nci nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı